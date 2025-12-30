Российские скелетонисты и бобслеисты получили визы для въезда в Европу

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Скелетонистам и бобслеистам из России, которые получили нейтральный статус для участия в международных турнирах, одобрили шенгенские визы для въезда в Европу. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.