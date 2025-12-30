Ричмонд
Российские скелетонисты и бобслеисты получили визы для въезда в Европу

Этап Кубка Европы по скелетону пройдет с 5 по 10 января, по бобслею — с 12 по 18 января.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Скелетонистам и бобслеистам из России, которые получили нейтральный статус для участия в международных турнирах, одобрили шенгенские визы для въезда в Европу. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

Этап Кубка Европы по скелетону пройдет с 5 по 10 января, по бобслею — с 12 по 18 января. Соревнования примет австрийский Инсбрук.

«Все наши спортсмены, имеющие нейтральный статус, получили сегодня шенгенские визы, — сказал Пегов. — Скелетонисты вылетят на этап Кубка Европы в Австрию 2 января, бобслеистки — 8 января».

Российские бобслеисты и скелетонисты последний раз выступали на международных соревнованиях в феврале 2022 года на Олимпиаде в Пекине.

В середине декабря девять российских спортсменов получили нейтральные статусы. Это бобслеистки София Степушкина и Любовь Черных, а также скелетонисты Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Полина Тюрина, Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков.