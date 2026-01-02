Ричмонд
Российские саночники выступят на Кубке мира в Германии. Три наших спортсмена получили визы

Этот этап станет для них лишь вторым в сезоне.

Источник: РИА "Новости"

Российские саночники Дарья Олесик, Матвей Пересторонин и Павел Репилов получили шенгенские визы. 5 января они планируют вылететь на этап Кубка мира в Винтерберге (Германия).

Нейтральный статус

Ранее они приняли участие в соревнованиях в середине декабря в американском Лейк-Плэсиде. Там спортсмены успешно прошли отбор на Кубке наций, завоевав право выступить на Кубке мира. В финальном заезде Пересторонин занял 16-е место, Репилов — 17-е, а Олесик — 21-е.

Тот этап стал для наших саночников первым с 2022 года, когда сборные России и Белоруссии были отстранены от международных турниров. В октябре 2025-го Спортивный арбитражный суд (CAS) разрешил допуск нейтральных спортсменов, соответствующих критериям МОК.

Теперь все трое получили визы для поездки в Германию, где состоится заключительный этап отбора на Олимпиаду-2026. Об этом ТАСС рассказала президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт. Кроме того, на участие россиян в нейтральном статусе рассчитывает и Международная федерация санного спорта (FIL).

Соревнования в Винтерберге пройдут с 9 по 11 января. За неделю до этого сильнейшие саночники мира будут выступать в латвийской Сигулде, однако среди участников не будет спортсменов из РФ из-за решения местных властей запретить въезд россиянам в страну.

Источник: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Скандал с Маньковым

Но повезло не всем саночникам. Изначально нейтральный статус имели шесть спортсменов, однако 18 декабря Александра Горбацевича, Софию Мазур и Ксению Шамову лишили возможности участвовать в соревнованиях. При этом конкретные причины этого решения так и не были объявлены.

«FIL была вынуждена изменить нейтральный статус для спортсменов и тренеров из России, основываясь на новых и ранее неизвестных фактах. Комиссия подробно изучила обвинения и обсудила их в индивидуальном порядке с МОК», — цитирует ТАСС заявление международной федерации.

Скандальная ситуация возникла и с прыгуном с трамплина Ильей Маньковым. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) дала ему нейтральный статус, за что получила критику от зарубежных СМИ.

Источник: imago images/Ulrich Wagner

Дело в том, что Маньков служил в ВС РФ, а статус «не может быть предоставлен лицу, имевшему добровольные связи с Вооруженными силами России». FIS оставила решение в силе, заявив, что Илья проходил срочную службу.

Также попытаться отобраться на февральскую Олимпиаду-2026 в Италии могут другие представители прыжков на лыжах с трамплина — Данил Садреев и Михаил Назаров.

Автор: Максим Клементьев

