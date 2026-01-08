Россияне потеряли шансы на участие в мужском олимпийском турнире по скелетону в Италии

После того как в среду в швейцарском Санкт-Морице состоялся перенесенный из Германии этап Кубка мира по мужскому скелетону, представители 15 стран сумели набрать более 360 рейтинговых очков, что фактически закрыло доступ к олимпийским квотам для остальных команд. Обладающие нейтральным статусом россияне Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков пока не имеют очков в мировом рейтинге и до 18 января планируют принять участие в трех этапах Кубка Европы — дважды в австрийском Инсбруке и один раз в германском Винтерберге. Победа на одном этапе Кубка Европы приносит 120 очков, и даже при выигрыше всех трех стартов максимальный возможный результат составит 360 очков, чего недостаточно для борьбы за олимпийскую квоту.