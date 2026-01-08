Россияне потеряли шансы на участие в мужском олимпийском турнире по скелетону в Италии

В мужском олимпийском турнире по скелетону могут выступить представители не более чем 15 стран, а распределение квот на Олимпиаду-2026 осуществляется по рейтингу IBSF по состоянию на 18 января. Два национальных олимпийских комитета, чьи спортсмены наиболее успешно выступили в текущем сезоне на турнирах IBSF, получат право заявить по три скелетониста, шесть следующих стран — по два, еще семь — по одному спортсмену.
После того как в среду в швейцарском Санкт-Морице состоялся перенесенный из Германии этап Кубка мира по мужскому скелетону, представители 15 стран сумели набрать более 360 рейтинговых очков, что фактически закрыло доступ к олимпийским квотам для остальных команд. Обладающие нейтральным статусом россияне Даниил Романов, Владислав Семенов и Еремей Зыков пока не имеют очков в мировом рейтинге и до 18 января планируют принять участие в трех этапах Кубка Европы — дважды в австрийском Инсбруке и один раз в германском Винтерберге. Победа на одном этапе Кубка Европы приносит 120 очков, и даже при выигрыше всех трех стартов максимальный возможный результат составит 360 очков, чего недостаточно для борьбы за олимпийскую квоту.
В женском скелетоне россиянки формально сохраняют теоретические шансы на отбор на Олимпиаду-2026, однако, по оценке специалистов, вероятность того, что кому-то из спортсменок удастся набрать необходимое количество очков на трех этапах Кубка Европы, практически равна нулю. Нейтральный статус на данный момент имеют Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева и Полина Тюрина.
При этом участие в этапах Кубка Европы дает право скелетонистам в следующем сезоне претендовать на выступление в этапах Кубка мира, где стартуют сильнейшие спортсмены планеты. Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.