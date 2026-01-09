Российский скелетонист победил на этапе Кубка Европы в Австрии

Россиянин показал результат 1 минута 49,27 секунды.
Второе место занял его соотечественник Даниил Романов (отставание 0,48 секунды), третьим стал китаец Юй Гоцин (+0,85).
В Инсбруке российские скелетонисты впервые с Олимпиады в Пекине выступили на международном турнире. Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) начала выдавать им нейтральные статусы в середине декабря.
Шансы отобраться на Олимпиаду-2026 российские скелетонисты уже потеряли, в женском турнире россиянки пока сохраняют теоретические шансы.