IBSF сняла запрет на гимн для нейтральных атлетов после победы россиянина

В ранее составленных Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) критериях допуска нейтральных спортсменов на турнирах было написано, что «никакие флаги не могут использоваться для обозначения индивидуальных нейтральных спортсменов или представителей персонала спортсменов (например, на церемониях, протокольных мероприятиях, на месте проведения, во время телевизионных и интернет-трансляций)». То же самое было написано в критериях и про гимны.