Российские скелетонистки лишились возможности отобраться на Олимпиаду-2026

Согласно критериям отбора в женском олимпийском турнире по скелетону могут выступить спортсменки не более чем из 17 стран. Квоты участия в ОИ-2026 распределяются согласно рейтингу Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) по состоянию на 18 января. Два национальных олимпийских комитета, чьи спортсменки лучше всего проявили себя в текущем сезоне на турнирах IBSF, получат возможность заявить на Олимпиаду трех женщин-скелетонисток каждый, четыре последующих — по две, еще 11 — по одной.