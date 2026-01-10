Олесик стала десятой на этапе Кубка мира в Винтерберге

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российская саночница Дарья Олесик заняла десятое место на этапе Кубка мира в Винтерберге (Германия).
Победительницей соревнований с результатом 1 минута 51,885 секунды стала Ханна Прок из Австрии. Второй результат показала немка Юлия Таубиц (отставание — 0,087 секунды). Третье место заняла итальянка Верена Хофер (+0,365). Олесик уступила победительнице 0,970 секунды.
В ноябре Международная федерация санного спорта (FIL) допустила шестерых россиян до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. 17 декабря стало известно, что FIL отозвала право на участие в этапе Кубка мира у Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой из-за сомнений в соответствии критериям допуска.