Российские скелетонистки попали в первую десятку на этапе Кубка Европы

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские скелетонистки Алена Фролова и Виктория Феттель попали в десятку сильнейших на этапе Кубка Европы в австрийском Инсбруке.
Победительницей стала итальянка Валентина Маргальо (1.49,58). Фролова (отставание 1,12 секунды) показала седьмой результат, Феттель (+1,17) стала восьмой.
Выступавшие в нейтральном статусе россиянки Полина Князева (+1,47) и Полина Тюрина (+1,66) показали 12-й и 16-й результаты соответственно.
Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 19 октября признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. 21 октября IBSF сообщила, что разработает критерии участия россиян после консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК). В декабре IBSF одобрила нейтральный статус девяти россиянам.