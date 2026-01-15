Российские спортсмены столкнулись с провокациями со стороны украинцев на Кубке Европы

Пегов заявил, что хамское поведение украинцев было пресечено полицией. В правоохранительных органах объяснили, что подобные действия недопустимы на соревнованиях.
Российские атлеты успешно выступили на этапе Кубка Европы. Владислав Семенов взял два золота, а Даниил Романов — серебро и бронзу.
Российские бобслеисты и скелетонисты не выступали на международных соревнованиях с марта 2022 года из-за санкций Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Этап Кубка Европы в Инсбруке стал первым с 2022 года международным стартом для российских скелетонистов.