Российский скелетонист победил на этапе Кубка Европы в Винтерберге

Российский скелетонист Семенов победил на этапе Кубка Европы в Винтерберге.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российский скелетонист Владислав Семенов стал победителем этапа Кубка Европы, который проходит в немецком Винтерберге.

Результат Семенова после двух попыток — 1 минута 53,02 секунды. Второе место занял латвиец Дэвис Валдовскис (отставание — 0,35 секунды), третье — британец Джейкоб Солсбери (+0,39).

Россияне Даниил Романов (+0,8) и Еремей Зыков (+1,77) заняли седьмое и 14-е места соответственно.

Семенов одержал третью победу на этапах Кубка Европы в нынешнем сезоне, ранее он дважды был первым австрийском Инсбруке.

Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 19 октября признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. 21 октября IBSF сообщила, что разработает критерии участия россиян после консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК). В декабре IBSF одобрила нейтральный статус девяти россиянам.

