Скелетонист Зыков из-за позиции IBSF не получит серебро первенства Европы

Как сообщал ранее ТАСС, российская бобслеистка София Степушкина была лишена возможности стать участницей проходившего 14 января в рамках этапа Кубка Европы первенства Европы. Причиной тому, как объяснили в Федерации бобслея России, стало решение IBSF не включать россиян в список участников первенств Европы до 20 и 23 лет, так как, по мнению организаторов, нейтральные спортсмены принадлежат только сами себе и не могут относиться ни к какому континенту. Следовательно, скелетонистки Полина Князева и Полина Тюрина будут лишены возможности в пятницу бороться за медали первенства Европы до 23 лет. Однако в этапе Кубка Европы эти спортсменки будут участвовать.