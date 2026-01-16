Ричмонд
Российская саночница заняла шестое место на этапе Кубка наций в Оберхофе

Саночница Олесик стала шестой на этапе Кубка наций в Оберхофе.

Источник: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Российская саночница Дарья Олесик заняла шестое место на этапе Кубке наций, который проходит в Оберхофе (Германия).

Победительницей соревнований с результатом 42,600 секунды стала немка Мелина Фишер. Олесик уступила победительнице 0,154 секунды.

У мужчин победителем стал украинец Андрей Мандзий (43,241 секунды). Россияне Павел Репилов (отставание — 0,282 секунды) и Матвей Пересторонин (+0,331) заняли шестое и седьмое места соответственно.

Гонка Кубка наций служит отбором для спортсменов, не получивших автоматическое место в основном составе Кубка мира, этап которого пройдет в Оберхофе с 17 по 18 января. Все трое россиян смогли квалифицироваться на соревнования.

В ноябре Международная федерация санного спорта (FIL) допустила шестерых россиян до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. 17 декабря стало известно, что FIL отозвала право на участие в этапе Кубка мира у Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой из-за сомнений в соответствии критериям допуска.