Пересторонин занял второе место на Кубке наций по санному спорту в Германии

Пересторонин показал результат 42,781 секунды, уступив 0,009 секунды победителю — итальянцу Доминику Фишналлеру (42,772). Третье место занял еще один представитель Италии Леон Фельдерер, проигравший лидеру 0,095 секунды.
Еще один россиянин Павел Репилов финишировал восьмым с отставанием 0,200 секунды.
В женских соревнованиях россиянка Дарья Олесик заняла четвертое место с результатом 41,972 секунды, уступив 0,119 секунды победительнице — итальянке Сандре Робатшер.
В ноябре Международная федерация санного спорта (FIL) допустила шестерых россиян до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. 17 декабря стало известно, что FIL отозвала право на участие в этапе Кубка мира у Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой из-за сомнений в соответствии критериям допуска.