Немецкий саночник стал победителем этапа Кубка мира в Оберхофе

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Немец Феликс Лох стал победителем шестого этапа Кубка мира по санному спорту, который проходит в немецком Оберхофе.
По итогам двух заездов его результат — 1 минута 24,673 секунды. Вторым стал австриец Йонас Мюллер (отставание — 0,089 секунды), третьим — немец Макс Лангенхан (+0,321).
Россияне Матвей Пересторонин (+1,208) и Павел Репилов (+1,446) расположились на 12-й и 19-й строчках соответственно.
В пятницу также пройдут заезды у саночниц-одиночниц.
В ноябре Международная федерация санного спорта (FIL) допустила шестерых россиян до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. 17 декабря стало известно, что FIL отозвала право на участие в этапе Кубка мира у Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой из-за сомнений в соответствии критериям допуска.