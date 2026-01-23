Ричмонд
Немецкий саночник стал победителем этапа Кубка мира в Оберхофе

Немец Лох стал победителем шестого этапа Кубка мира по санному спорту.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Немец Феликс Лох стал победителем шестого этапа Кубка мира по санному спорту, который проходит в немецком Оберхофе.

По итогам двух заездов его результат — 1 минута 24,673 секунды. Вторым стал австриец Йонас Мюллер (отставание — 0,089 секунды), третьим — немец Макс Лангенхан (+0,321).

Россияне Матвей Пересторонин (+1,208) и Павел Репилов (+1,446) расположились на 12-й и 19-й строчках соответственно.

В пятницу также пройдут заезды у саночниц-одиночниц.

В ноябре Международная федерация санного спорта (FIL) допустила шестерых россиян до участия в отборе на Олимпийские игры 2026 года. 17 декабря стало известно, что FIL отозвала право на участие в этапе Кубка мира у Александра Горбацевича, Софии Мазур и Ксении Шамовой из-за сомнений в соответствии критериям допуска.