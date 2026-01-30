Израиль получил олимпийскую квоту в бобслее. Россиянам в этом виде не дали даже шанса

Олимпиада в Италии, которая стартует на следующей неделе, обновит исторические достижения для многих сборных. В разных видах спорта дебютируют страны, которые с зимой не ассоциируются. Они поедут на Игры скорее туристами. При этом у российской сборной, всегда конкурировавшей за десятки медалей, будет обновлен антирекорд по количеству участников. Наши нейтралы отправятся в Италию командой из 13 человек.
Британская помощь Израилю
Сборной Израиля никогда не было на Олимпиаде в соревнованиях по бобслею. Не ждали их и на Играх-2026 в Италии. Команде не хватило очков, чтобы пройти квалификацию. Однако за неделю до старта Олимпиады Международная федерация бобслея и скелетона распределила квоты, отдав путевку израильтянам. Несмотря на все призывы к санкциям в адрес этой страны.
Неожиданное попадание на ОИ случилось благодаря сборной Великобритании. Соединенное королевство решило отправить в Италию только одну четверку бобслеистов, хотя квоты имелись на два состава. Благодаря такой щедрости делегация израильтян на соревнованиях увеличилась почти вдвое. Теперь в сборной этой страны девять спортсменов. Помимо бобслеистов на Играх выступят скелетонист, две горнолыжницы, фигуристка и лыжник.
«Мечты сбываются. Для этой мечты день настал сегодня, — радовался в соцсетях пилот бобслейной команды Адам Эдельман. — Израильская сборная по бобслею теперь называется “Израильская олимпийская сборная по бобслею”. Мы едем в Милан. Давайте сотворим еще больше истории».
Эдельман уже бывал на Олимпиаде в 2018 году, но выступал в скелетоне. После Игр в Пхенчхане он переключился на бобслей и хотел отобраться в Пекин-2022. Вот только очков для квалификации не хватило. Сейчас же случилось чудо, которое сравнивают со знаменитым выступлением ямайских бобслеистов на Олимпиаде в Калгари в 1988 году.
«Для меня это был 24-летний путь — с момента создания первой бобслейной команды в 2002 году, — говорил президент израильской федерации этого вида спорта Дэвид Гривз. — Это вызывает огромную гордость. Осознание того, что мы вносим значительный вклад в делегацию на этих Олимпийских играх, очень и очень волнительно. На Олимпиаде, под пристальным вниманием всего мира, видеть сейчас израильский флаг, развевающийся на трассе для бобслея и скелетона, — это событие, которое навсегда останется значимым для всех нас».
У России традиции в бобслее намного глубже, чем в Израиле. Вот только ни одного участника в этом виде спорта от нас не будет. Международная федерация решила не выдавать нейтральные статусы двойкам и четверкам, ссылаясь на решение МОК, который не рекомендовал допускать россиян в командных видах. Хотя многие летние виды спорта не трактуют выступления в таких экипажах как командную дисциплину.
Нашим одиночницам Любови Черных и Софии Степушкиной нейтральные статусы IBSF выдала, но отобраться на Олимпиаду у них не было возможности. Во-первых, когда девушки получили одобрение от международной федерации, прошло уже три этапа Кубка мира из семи, а на четвертый в Латвию попасть было нереально из-за визовых запретов. Во-вторых, для участия в Кубке мира нужны были рейтинговые очки, которых у россиянок не имелось. Черных и Степушкиной пришлось зарабатывать баллы на Кубке Европы. Вот только сразу было понятно, что их не хватит для попадания на Игры.
Карибская зима
Еще абсурднее выглядит ситуация в скелетоне. Россиянин Владислав Семенов сделал максимум возможного. Он прорвался на международную арену в январе и тоже не мог сразу начинать с Кубка мира, а на Кубке Европы выиграл четыре старта из четырех. Правда, еще до начала своего триумфального выступления шансов попасть на Олимпиаду у Семенова не было. Можно сказать, что Владислав участвовал в отборочных соревнованиях, но не в отборе на Игры.
Зато в этом виде спорта на олимпийской трассе мы увидим флаг Пуэрто-Рико. В женских соревнованиях квоту заработала Келли Делка. Для нее это будут уже вторые зимние Игры. Четыре года назад Делка завоевала предпоследнее место, опередив только представительницу Виргинских островов.
Вообще спортсмены из стран Карибского бассейна летят из-под развесистых пальм в снежные Альпы в значительном количестве. Продолжают бобслейные традиции ямайцы. Они заработали квоты в трех дисциплинах из четырех: в женском монобобе, мужских двойках и четверках. На одну лицензию меньше в этом виде спорта у Тринидада и Тобаго. При этом они дебютируют в горнолыжном спорте: у тринидадцев одна мужская и одна женская лицензия. Ровно столько же у россиян. Это базовые квоты от FIS. Для того чтобы их получить, не нужно показывать высоких результатов, главное — набрать достаточное количество стартов.
Будут на Играх-2026 и два спортсмена с острова Гаити. Ричардсон Виано выступит в турнире горнолыжников, Стивенсон Савар — в лыжных гонках. Чтобы сравнить Савара и россиянина Савелия Коростелева, достаточно заглянуть в протокол классического масс-старта на 20 километров на последнем этапе Кубка мира в Гомсе. Савелий занял там восьмое место, Стивенсон сошел с трассы одним из первых и не финишировал. Тем не менее в мужских лыжных гонках у России и Гаити равное количество мест на Олимпиаде.
Больше экзотики благодаря низкому порогу для получения квот будет у горнолыжников. Помимо перечисленных выше представителей стран Карибского бассейна в этом виде спорта на олимпийские трассы выйдут африканцы. Свой дебют на зимних Играх оформят спортсмены из Гвинеи-Биссау и Бенина. А горнолыжница из Мадагаскара Малитиана Клерк установит новое достижение для континента — она станет первой африканкой, выступавшей на трех зимних Олимпиадах. Самое большое представительство в Италии из стран Африки имеет ЮАР. В ее команду вошли пять спортсменов. Одну из квот они завоевали в оказавшемся недоступным для нас скелетоне.
Михаил Кузнецов