Израиль получил олимпийскую квоту в бобслее. Россиянам в этом виде не дали даже шанса

Нашим одиночницам Любови Черных и Софии Степушкиной нейтральные статусы IBSF выдала, но отобраться на Олимпиаду у них не было возможности. Во-первых, когда девушки получили одобрение от международной федерации, прошло уже три этапа Кубка мира из семи, а на четвертый в Латвию попасть было нереально из-за визовых запретов. Во-вторых, для участия в Кубке мира нужны были рейтинговые очки, которых у россиянок не имелось. Черных и Степушкиной пришлось зарабатывать баллы на Кубке Европы. Вот только сразу было понятно, что их не хватит для попадания на Игры.