Знаменосец Украины сообщил о просьбе МОК не устраивать протесты на Играх

Скелетонист Гераскевич рассказал, что МОК связался с украинской стороной и просил не проводить протестных акций на Играх. В МОК ответили, что демонстрации на Играх запрещены Олимпийской хартией и они всегда об этом напоминают.

Источник: РБК Спорт

Скелетонист Владислав Гераскевич, который будет знаменосцем сборной Украины на Олимпиаде в Италии, заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) попросил украинскую сторону не устраивать никаких антивоенных акций во время Игр. Его слова приводит местное издание «Главком».

В январе представители юниорской сборной Украины по скелетону провели акцию протеста на этапе Кубка Европы в австрийском Инсбруке из-за участия россиян и белорусов в Олимпийских играх.

«К нам обращались [из МОК] после протестов нашей юниорской команды на этапе Кубка Европы и уже предупреждали, просили за Олимпийские игры. Чтобы не устраивали никаких акций против войны на Олимпиаде. Скажем так, они контактировали с украинской стороной относительно возможных протестов, чтобы мне передали эту информацию», — сказал Гераскевич.

В МОК изданию на вопрос о словах Гераскевича ответили, что спортсменам всегда напоминают правила поведения перед Играми.

Также в МОК сказали, что Олимпийская хартия запрещает демонстрации и любую политическую, религиозную или расовую пропаганду на всех объектах Олимпиады во время соревнований и церемоний, а спортсменам необходимо уважать других атлетов в Олимпийской деревне и их «моменты славы».

РБК направил запрос в МОК.

На Играх в Италии выступят 13 россиян в нейтральном статусе.

