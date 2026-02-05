Ричмонд
Глава Федерации санного спорта России заявила, что не поедет на Олимпиаду

Наталия Гарт объяснила это «нынешними обстоятельствами». Она добавила, что предпочтет дождаться момента, когда сможет находиться со своей командой официально, в статусе главы федерации.

Источник: ТАСС

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила ТАСС, что не поедет на Олимпийские игры в Италию.

Она добавила, что не видит смысла ехать туда как турист. «В этот раз я не поеду. Думаю, в нынешних обстоятельствах это лишнее. Подожду, когда меня пригласят в качестве президента ФССР, и я смогу быть рядом со своей командой», — отметила она.

Гарт возглавляет Федерацию санного спорта России с 2012 года. На тот момент она была самым молодым руководителем федерации олимпийского вида спорта в стране. С тех пор она неоднократно переизбиралась, в последний раз — единогласно в 2022 году на четвертый срок.

Гарт входила в исполком Международной федерации санного спорта (с 2014 по 2022), а в декабре 2024 года вошла в состав исполнительного комитета Олимпийского комитета России.

На Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо российские саночники будут выступать в нейтральном статусе и только в соревнованиях на санях-одиночках. Заезды мужчин с участием Павла Репилова пройдут 7 и 8 февраля. С 9 по 10 февраля на трассу выйдут женщины, где страну представит Дарья Олесик.