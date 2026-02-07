«Были моменты, когда казалось: тяжелее быть не может. Но становилось еще тяжелее». Гарт — о российских саночниках на Олимпиаде

— Лично для меня эта Олимпиада отличается хотя бы тем, что я на ней не присутствую. Но, несмотря на это, я всем сердцем с нашими ребятами. Еще отличие, конечно, в том, что нейтральная команда представлена всего двумя спортсменами, которые выступят только в двух дисциплинах из пяти. Но, чтобы принять участие даже в таком усеченном составе, был пройден непростой путь. Был выигран CAS, благодаря чему спортсменам удалось получить статус AIN и принять участие в квалификационных соревнованиях. С визами тоже пришлось нелегко. В общем, трудностей было очень много, но мы их преодолели, и это прекрасно.