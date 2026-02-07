«Были моменты, когда казалось: тяжелее быть не может. Но становилось еще тяжелее». Гарт — о российских саночниках на Олимпиаде

Дорога наших саночников на Олимпиаду получилась с большим количеством неприятных поворотов — затянувшимися визовыми процессами, отзывом нейтральных статусов у половины команды, отказом во въезде в Латвию. Но двое россиян — Павел Репилов и Дарья Олесик — все-таки добрались до Италии. О том, как сложилась подготовка, «СЭ» поговорил с президентом Федерации санного спорта России Наталией Гарт.
Это были реально самые напряженные месяцы
— Это ваша четвертая Олимпиада на посту главы Федерации санного спорта. Насколько она отличается для вас от предыдущих?
— Лично для меня эта Олимпиада отличается хотя бы тем, что я на ней не присутствую. Но, несмотря на это, я всем сердцем с нашими ребятами. Еще отличие, конечно, в том, что нейтральная команда представлена всего двумя спортсменами, которые выступят только в двух дисциплинах из пяти. Но, чтобы принять участие даже в таком усеченном составе, был пройден непростой путь. Был выигран CAS, благодаря чему спортсменам удалось получить статус AIN и принять участие в квалификационных соревнованиях. С визами тоже пришлось нелегко. В общем, трудностей было очень много, но мы их преодолели, и это прекрасно.
— Спортсмены уже улетели. Был ли какой-то инструктаж для них перед отправлением?
— Тренерский штаб, конечно, дал свои рекомендации. Кроме того, два тренера (Александр Васин и Иван Невмержицкий) сейчас находятся рядом со спортсменами. Так что все в порядке.
— Много различных проблем и вопросов надо было решить за последние 3−4 месяца. Были ли они самыми напряженными в вашей карьере руководителя?
— Честно, да! За 14 лет моего руководства ФССР это были реально самые напряженные месяцы. Были даже моменты, когда казалось, что тяжелее уже быть не может. А становилось еще тяжелее. Но зато я еще раз убедилась в том, что у меня самая лучшая команда, которая действует, как единый организм. И, конечно, я очень благодарна за поддержку Минспорту, ЦСП и Олимпийскому комитету России. Большое спасибо лично Михаилу Владимировичу Дегтяреву. Очень многие вопросы помогает решать его команда.
— Путь на Олимпиаду для саночников напоминал американские горки: допуск-недопуск, затянувшийся визовый процесс на этапы в США, отзыв нейтральных статусов у половины команды, запрет на въезд в Латвию. Можно ли назвать успехом то, что двое россиян все-таки прорвались в Италию.
— Да, в сложившихся условиях мы рады, что хотя бы двум молодым спортсменам удалось отобраться на ОИ. Для атлетов крайне важно вернуться на международный уровень. Изначально к соревнованиям в нейтральном статусе были допущены 14 человек вместе с тренерами, из них 6 спортсменов. Всем представителям AIN в сжатые сроки удалось оформить итальянские визы и принять участие в квалификационных заездах в Италии на олимпийской трассе. Затем началась работа над получением американских виз для участия в этапе Кубка мира в США — и их буквально чудом удалось получить.
Однако уже в Лейк-Плэсиде, непосредственно перед стартом, спортсменам сообщили, что FIL пересмотрела свое решение: из шести участников к заездам допустили лишь троих. Это стало особенно жестким ударом, учитывая, каких усилий стоило попасть на американский этап. Далее последовало заявление МИДа Латвии о том, что вся команда саночников, выступающая в нейтральном статусе, объявлена персонами нон грата. В результате этап Кубка мира на латвийской трассе оказался для них недоступен.
Чтобы попасть на этапы Кубка мира в Германии, нейтральная команда получила немецкие визы буквально перед Новым годом. Однако в первых числах января визы всем участникам были аннулированы из-за досадного недоразумения. Честно говоря, я думала, что сойду с ума. Тем не менее за несколько дней визы удалось оформить повторно, и 5 января команда вылетела в Германию на квалификационные старты — за что отдельное спасибо посольству Германии.
Не знаю, как там на американских горках, но русские горки — с очень крутыми виражами. Слава Богу саночники умеют эти виражи проходить.
Была проделана действительно большая работа, чтобы нейтральные спортсмены смогли получить приглашения на Игры в Италии. Все сотрудники Федерации — большие молодцы. Отдельно хочу отметить работу генерального секретаря ФССР Анны Савки и капитана сборной Артема Петракова.
Подготовка и настрой спортсменов показали, что они умеют справляться со сложностями, собираться и бороться. Ребята сумели заработать квоты на участие в Олимпийских играх и получили приглашения от МОК, за что Международному олимпийскому комитету — большая благодарность.
Спортсмены, которых лишили нейтрального статуса, также справились с эмоциями и, вернувшись домой, быстро включились в тренировочный процесс. На всероссийских соревнованиях в конце января они показали отличную форму — речь идет о золотых наградах Ксении Шамовой и Александра Горбацевича.
— Если бы был наш отбор полноценным со стартом в Латвии и первым этапом в США, насколько большая вероятность, что и Матвей Пересторонин завоевал бы лицензию?
— Согласно подсчетам FIL, для нейтральных спортсменов было предусмотрено всего две квоты на две дисциплины. Поэтому вопрос не в том, что Матвей Пересторонин не завоевал лицензию. В дисциплине «мужские одиночки» была выделена лишь одна квота. Павел Репилов был выбран и заявлен в FIL для участия в Олимпийских играх исключительно по спортивному принципу — он набрал немного больше очков в общем зачете по итогам международных стартов, чем Матвей Пересторонин.
— Какой сейчас контакт с FIL?
— С FIL выстроены нормальные рабочие отношения. Часть вопросов удается решать в переговорном формате. По наиболее сложным ситуациям мы все же вынуждены обращаться в суд — например, сейчас идет судебный процесс по допуску к международным соревнованиям двоек. Однако это не говорит о плохих отношениях с FIL, а лишь о том, что отдельные сложные вопросы эффективнее решать в правовом поле.
Не жду медальных результатов на Олимпиаде в Италии
— На прошедших этапах Дарья и Павел не были близки к пьедесталу. Есть ли медальные ожидания на Олимпиаде?
— Олимпиада — сложный старт даже для лидеров. Дарья Олесик и Павел Репилов — это молодые спортсмены. У них нет достаточного опыта международных соревнований, нет наката на разных трассах мира, учитывая изоляцию саночников последние 4 года. Поэтому я понимаю, что им будет тяжело бороться с опытнейшими атлетами мира и не жду медальных результатов. Повторюсь, для нас эта Олимпиада важна возвращением саночников к международным стартам. И все же я верю в молодых спортсменов, верю, что они смогут собраться и показать максимальный для себя результат. Желаю им сил и стабильных заездов.
— Не просели ли мы технически за четыре года? Насколько конкурентоспособны наши сани в сравнении с иностранными?
— Наши технологии не стоят на месте. Совместная работа с научными группами Ростеха, санкт-петербургского Политеха позволили российскому производителю саней улучшить технические характеристики инвентаря, есть ряд собственных разработок в рамках импортозамещения. Но полноценно сравнить наши сани с зарубежными пока не удалось в связи с недопуском к международным стартам лидеров сборной.
— Нейтральный статус не достался Семену Павличенко. Насколько были бы выше наши шансы на медали с его участием в Играх?
— Предсказания и фантазии — неблагодарное дело. Но уверена, что чемпион мира и Европы, обладатель Кубка мира Семен Павличенко показал бы достойный результат.
— Семен сейчас параллельно занимается риелторским бизнесом. Останется ли он в спорте после Олимпиады?
— Санный спорт для Семена — это дело всей его жизни. К тому же ему есть еще что показать в спорте, и чему научить новое поколение. Ведь молодежь стремится побороться за победу с сильнейшими, а Семен пока сдавать позиций не намерен. Лично мне Семен сказал, что завершать карьеру саночника не планирует.
— Нет ли страха, что Дарью и Павла развернут, как это было с их товарищами в США?
— Не хочется прогнозировать негативные варианты развития событий. Нейтральные спортсмены стараются не давать повода для таких решений.
— Какой результат на Олимпиаде можно будет считать хорошим?
— У меня нет завышенных ожиданий от выступления спортсменов в статусе AIN. В санном спорте очень важен соревновательный опыт, вариативность. Последние четыре года спортсмены оттачивали мастерство только на одной трассе в Сочи. Я считаю, что главное для них сейчас — возвращение на международную арену и получение соревновательного опыта. Все их победы — впереди! Хочу, чтобы Олимпийские игры прошли в целом гладко для всех участников. Чтобы они стали праздником спорта, дружбы и мира.
— После Олимпиад в федерациях традиционно проходят выборы главы организации. Готовы на новый олимпийский цикл?
— Планов по развитию санного спорта в России еще много. Возвращение спорта высших достижений в лидеры мировой элиты после долгого отстранения, развитие региональных школ, работа над становлением массового спорта — мы активно реализуем направление «горные сани», в рамках поручения Президента РФ Владимира Владимировича Путина о развитии массового спорта. Но все же делать заявления о следующих выборах пока преждевременно.
— Собираетесь на Олимпиаду в Италию?
— Как туристу ехать не хочется. Думаю, в нынешних обстоятельствах, это лишнее. С удовольствием поеду на международные турниры, когда меня пригласят в качестве президента ФССР, и я смогу быть рядом со своей командой.
Михаил Кузнецов