Британским бобслеистам запретили использовать свои шлемы на Олимпиаде

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS ad hoc) отклонила апелляцию Британской ассоциации бобслея и скелетона (BBSA) на решение о запрете на использование британскими спортсменами своих шлемов на Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо, сообщается на сайте CAS.

Источник: Спорт РИА Новости

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) 29 января запретила британским спортсменам использовать их шлемы, так как те из-за формы не соответствовали мерам безопасности. За дизайн шлемов отвечала BBSA.

Панель CAS постановила, что созданный BBSA шлем не соответствует правилам IBSF. Коллегия отметила, что шлем отличается от стандартной формы и представляет собой новую конструкцию, специально разработанную для повышения аэродинамических характеристик.

Соревнования по бобслею в рамках Олимпиады пройдут с 12 по 22 февраля.