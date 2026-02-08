Британским бобслеистам запретили использовать свои шлемы на Олимпиаде

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS ad hoc) отклонила апелляцию Британской ассоциации бобслея и скелетона (BBSA) на решение о запрете на использование британскими спортсменами своих шлемов на Олимпийских играх в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо, сообщается на сайте CAS.