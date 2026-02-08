Британским бобслеистам запретили использовать свои шлемы на Олимпиаде

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) 29 января запретила британским спортсменам использовать их шлемы, так как те из-за формы не соответствовали мерам безопасности. За дизайн шлемов отвечала BBSA.
Панель CAS постановила, что созданный BBSA шлем не соответствует правилам IBSF. Коллегия отметила, что шлем отличается от стандартной формы и представляет собой новую конструкцию, специально разработанную для повышения аэродинамических характеристик.
Соревнования по бобслею в рамках Олимпиады пройдут с 12 по 22 февраля.