Демченко: у саночников из России меньше всех накатов по олимпийской трассе

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Саночники из России были лишены возможности совершить равное с зарубежными участниками Игр-2026 количество тренировочных спусков на олимпийской трассе, что не может не отразиться на результате. Такое мнение ТАСС высказал обладатель трех серебряных медалей Олимпиад Альберт Демченко.
«Плохо, что у наших саночников не было возможности принять участие в первой тренировочной неделе на олимпийской трассе в Италии, — считает Демченко. — Накат у них меньше, чем у всех остальных. Отсутствие дополнительных 18 тренировочных спусков, конечно, играет свою роль».
Санно-бобслейная трасса Игр-2026 была торжественно открыта в марте 2025 года. В конце октября — начале ноября там проходила международная тренировочная неделя, в которой российские саночники из-за отсутствия допуска со стороны международной федерации не имели возможности участвовать.
7 февраля на Олимпиаде состоялись первые два заезда мужчин, выступающих на санях-одиночках. Саночник из России Павел Репилов после двух заездов занимает 16-е место. В воскресенье состоятся два заключительных заезда, по итогам которых определятся первые обладатели олимпийских наград в санном спорте. 9 и 10 февраля пройдут соревнования женщин в одиночных санях, в которых примет участие воспитанница братской школы санного спорта Дарья Олесик.
Спортсмены из России выступают на Олимпиаде в нейтральном статусе.