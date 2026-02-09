Российская саночница Олесик заняла 14-е место на Олимпийских играх

По итогам двух попыток Олесик показала результат 1 минута 46,651 секунды. Третий и четвертый заезды пройдут 10 февраля.
Первое место заняла немка Юлия Таубиц (1 минута 45,188 секунды), на втором расположилась другая представительница Германии Мерле Фребель (+ 0,061 секунды), а на третьем — латвийка Элина Бота (+0,495).
Дарья Олесик родилась в 2004 году в Иркутской области. Санным спортом она начала заниматься в 10 лет, после того как увидела выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2014.
Саночница не раз выступала на чемпионате России. В 2022 и 2023 году она завоевала две бронзы, в 2024 году — золото, а в 2025 году — серебро. Помимо этого, спортсменка также выигрывала Кубок памяти Леонида Гарта.
В 2025 году Олесик получила нейтральный статус и право участвовать в международных соревнованиях. Впоследствии благодаря очкам, набранным в общем зачете на Кубке мира, она получила возможность принять участие в Олимпиаде.