Украинский скелетонист тренировался на ОИ-2026 в шлеме с изображением погибших спортсменов, несмотря на запрет МОК

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Гераскевичу использовать этот шлем на ОИ-2026, но разрешил надевать черную повязку. Украинец заявил, что такое решение «разбивает ему сердце».
Соревнования скелетонистов на Зимней Олимпиаде-2026 пройдут с 12 по 15 февраля.
