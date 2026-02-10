Ричмонд
Украинский скелетонист тренировался на ОИ-2026 в шлеме с изображением погибших спортсменов, несмотря на запрет МОК

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич вышел на тренировку в шлеме с изображением погибших украинских спортсменов на Зимней Олимпиаде-2026 в Италии.

Источник: Getty Images

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) запретил Гераскевичу использовать этот шлем на ОИ-2026, но разрешил надевать черную повязку. Украинец заявил, что такое решение «разбивает ему сердце».

Соревнования скелетонистов на Зимней Олимпиаде-2026 пройдут с 12 по 15 февраля.

