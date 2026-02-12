CAS зарегистрировал апелляцию украинца Гераскевича на отстранение от Игр

Гераскевичу 27 лет. На чемпионате мира 2025 года он показал свой лучший результат за время выступления на турнире, заняв четвертое место. Украинец дважды был четвертым на этапах Кубка мира, ни разу не попадав в призеры соревнований. На чемпионатах Европы лучшим результатом спортсмена было восьмое место на турнире 2026 года. На Олимпиаде-2018 Гераскевич был 12-м, на Играх-2022 — 18-м. Он был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпийских игр — 2026.