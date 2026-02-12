CAS зарегистрировал апелляцию украинца Гераскевича на отстранение от Игр

МИЛАН, 12 февраля. /ТАСС/. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) зарегистрировала апелляцию украинского скелетониста Владислава Гераскевича против Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) на дисквалификацию с олимпийского турнира. Об этом сообщает пресс-служба CAS.
Гераскевич утверждает, что отстранение не подкреплено какими-либо техническими нарушениями или нарушениями правил безопасности и наносит ему непоправимый спортивный вред. В своем заявлении он просит аннулировать решение жюри IBSF, чтобы CAS немедленно восстановил его в правах на Олимпийских играх 2026 года. Украинец попросил предоставить ему возможность провести заезды под наблюдением CAS до принятия окончательного решения. В четверг скелетонисты совершили первые две попытки на Олимпиаде.
Гераскевича дисквалифицировали с олимпийского турнира из-за несоблюдения запрета на использование шлема с изображением погибших украинских спортсменов. Об отстранении стало известно перед первой попыткой соревнований скелетонистов на олимпийском турнире. В день начала соревнований глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри провела встречу с Гераскевичем, но украинец отказался идти на любой компромисс с МОК, потребовав от организации извинений, а также оплаты электрогенераторов для украинских спортобъектов.
Ранее МОК запретил Гераскевичу использовать шлем на Играх, поскольку он нарушает Олимпийскую хартию. Однако спортсмен надел его на заключительные тесты перед стартом соревнований. После этого представители МОК провели повторную встречу со скелетонистом, на которой он заявил, что намерен выступать исключительно в нем. Спортсмену предлагали альтернативные варианты, среди которых ношение черной ленты на рукаве или демонстрация шлема в микст-зоне.
Гераскевичу 27 лет. На чемпионате мира 2025 года он показал свой лучший результат за время выступления на турнире, заняв четвертое место. Украинец дважды был четвертым на этапах Кубка мира, ни разу не попадав в призеры соревнований. На чемпионатах Европы лучшим результатом спортсмена было восьмое место на турнире 2026 года. На Олимпиаде-2018 Гераскевич был 12-м, на Играх-2022 — 18-м. Он был знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпийских игр — 2026.