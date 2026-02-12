Ричмонд
Сборная Германии по санному спорту выиграла командную эстафету на Олимпиаде-2026

Сборная Германии по санному спорту одержала победу в командной эстафете на Олимпиаде-2026 в Милане.

Источник: Reuters

В составе немцев выступили одиночники Юлия Таубитц и Макс Лангенхан, а также двойки Тобиас Вендль/Тобиас Арльт и Даяна Айтбергер/Магдалена Мачина. Они показали время 3 минуты и 41,672 секунды.

Второе место заняла сборная Австрии (Лиза Шульте, Йонас Мюллер, Томас Штеу/Вольфганг Киндл, Селина Эгле/Лара Михаэла Кипп). Австрийцы уступили немцам 0,542 секунды.

На третьей строчке — сборная Италии (Верена Хофер, Доминик Фишналлер, Эмануэль Ридер/Симон Кайнцвальднер, Андреа Веттер/Марион Оберхофер). Итальянцы проиграли немцам 0,849 секунды.

Германия завоевала четвертое золото на Олимпиаде-2026 и поднялась на четвертое место в медальном зачете.

Игры в Милане проходят с 6 по 22 февраля.