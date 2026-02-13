Украинский скелетонист заявил, что Россия празднует его отстранение с Игр

Свою дисквалификацию Гераскевич оспорил в Спортивном арбитражном суде (CAS). «Не знаю, как иначе, кроме как идти до конца. Даже здесь сегодня, в этом суде, я не потому, что меня лишили медали или права соревноваться. А потому, что уважаю этих спортсменов, считаю, что они должны быть на этом шлеме. И считаю, что действия МОК дискриминационные. Как замечательно сказал мой папа вчера, они отстранили не меня, а Украину», — добавил спортсмен.