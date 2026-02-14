Ричмонд
Олимпийским чемпионом в скелетоне впервые в истории стал британец

Мэтт Уэстон показал время 3 минуты 43,33 секунды. Серебряным призером стал немец Аксель Юнг, бронзу взял его соотечественник Кристофер Гротхер.

Источник: Getty Images

Британский скелетонист Мэтт Уэстон завоевал золото на Олимпийских играх в Италии.

После четырех попыток спортсмен показал время 3 минуты 43,33 секунды, установив поставил рекорд трассы.

Серебряным призером стал немец Аксель Юнг (3.44,21), бронзу взял его соотечественник Кристофер Гротхер (3.44,40).

Уэстон стал первым в истории Олимпийских игр британцем, выигравшим золото в скелетоне.

28-летний Уэстон является двукратным чемпионом мира и Европы, а также трехкратным обладателем Кубка мира. На олимпийских играх в Пекине он занял 15-е место.

Олимпиада-2026 завершится 22 февраля. Российские спортсмены в скелетоне не выступали.