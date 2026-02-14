Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпийской чемпионкой в скелетоне впервые в истории стала австрийка

Австрийская скелетонистка Жанин Флок завоевала золото на Олимпийских играх в Италии.

Источник: Getty Images

После четырех попыток спортсменка показала время 3 минуты 49,02 секунды. Серебряным призером стала немка Сюзанна Крехер (отставание 0,30 секунды), бронзу взяла ее соотечественница Жаклин Пфайфер (+0,44).

Флок стала первой в истории Олимпийских игр австрийкой, выигравшей медаль в скелетоне.

36-летняя Флок — трехкратный призер чемпионатов мира, четырехкратная чемпионка Европы (2014, 2016, 2019, 2025), трехкратная обладательница Кубка мира (2014/15, 2020/21, 2024/25).

Олимпиада-2026 завершится 22 февраля. Российские спортсмены в скелетоне не выступали.