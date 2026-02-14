Олимпийской чемпионкой в скелетоне впервые в истории стала австрийка

После четырех попыток спортсменка показала время 3 минуты 49,02 секунды. Серебряным призером стала немка Сюзанна Крехер (отставание 0,30 секунды), бронзу взяла ее соотечественница Жаклин Пфайфер (+0,44).
Флок стала первой в истории Олимпийских игр австрийкой, выигравшей медаль в скелетоне.
36-летняя Флок — трехкратный призер чемпионатов мира, четырехкратная чемпионка Европы (2014, 2016, 2019, 2025), трехкратная обладательница Кубка мира (2014/15, 2020/21, 2024/25).
Олимпиада-2026 завершится 22 февраля. Российские спортсмены в скелетоне не выступали.