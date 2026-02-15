Британские скелетонисты выиграли командные соревнования на Олимпиаде

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Британские скелетонисты Табита Стокер и Мэтт Уэстон стали победителями командных соревнований на Олимпиаде в Италии.
Стокер и Уэстон показали результат 1 минута 59,36 секунды и установили новый рекорд трассы. Второе место заняли немцы Сюзанна Крехер и Аксель Юнг (отставание — 0,17 секунды), третье — их соотечественники Жаклин Пфайфер и Кристофер Гротер (+0,18).
Стокер 25 лет. Она впервые завоевала олимпийскую медаль. 28-летний Уэстон стал двукратным олимпийским чемпионом, ранее на Играх в Италии он выиграл соревнования одиночек.
Олимпийские игры продлятся до 22 февраля.