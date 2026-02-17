Американская бобслеистка Майерс завоевала золото Олимпиады в монобобах

Майерс 41 год, она впервые завоевала золото Олимпиады. Текущие Игры являются для спортсменки пятыми. Ранее в соревнованиях двоек она выиграла серебро на Олимпиадах 2014 года в Сочи и 2018 года в Пхёнчхане, в этой же дисциплине американка завоевала бронзу Игр 2010 года в Ванкувере. На Олимпиаде 2022 года в Пекине Майерс выиграла серебро в монобобах и бронзу — в двойках.