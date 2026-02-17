Американская бобслеистка Майерс завоевала золото Олимпиады в монобобах

КОРТИНА-Д’АМПЕЦЦО /Италия/, 17 февраля. /ТАСС/. Американская бобслеистка Элана Майерс стала победительницей Олимпийских игр в соревнованиях монобобов.
По итогам четырех попыток Майерс показала результат 3 минуты 57,93 секунды. Второе место заняла немка Лаура Нольте (отставание — 0,04 секунды). Третьей стала Кейлли Хамфрис из США (+0,12).
Майерс 41 год, она впервые завоевала золото Олимпиады. Текущие Игры являются для спортсменки пятыми. Ранее в соревнованиях двоек она выиграла серебро на Олимпиадах 2014 года в Сочи и 2018 года в Пхёнчхане, в этой же дисциплине американка завоевала бронзу Игр 2010 года в Ванкувере. На Олимпиаде 2022 года в Пекине Майерс выиграла серебро в монобобах и бронзу — в двойках.
В медальном зачете лидерство сохраняет сборная Норвегии, завоевавшая 12 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых наград. Вторыми идут итальянцы (8 золотых, 4 серебряные, 11 бронзовых медалей). На третье место поднялась команда США (6−8−5).
Олимпийские игры завершатся 22 февраля.