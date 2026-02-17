Израильтянина хотели отстранить от Олимпиады из-за поддержки боевых действий. На его защиту встали МОК и посол США

На Олимпийских играх в Италии еще один инцидент с политическим окрасом, и снова — на санно-бобслейной трассе. Во время трансляции соревнований по бобслею в Швейцарии комментатор уделил несколько минут эфирного времени взглядам пилота израильской двойки Адама Эдельмана, а потом намекнул, что этого спортсмена не мешало бы отстранить от участия в Олимпиаде. Подобные заявления получили огромный резонанс — объясняться пришлось представителю МОК и пресс-службе телекомпании, в эфире которой прозвучали призывы к санкциям против спортсмена.
«Извергал фанатизм и желчь»
Сборная Израиля впервые в истории получила возможность стартовать на Олимпиаде в бобслее. Правда, для Эдельмана Игры в Италии стали вторыми в карьере. Ранее он выступал в Пхенчхане-2018 в скелетоне, заняв 28-е место из 30 и опередив лишь спортсменов из Ямайки и Ганы. Сейчас Адам представляет свою страну в двойках в бобслее: после первых двух попыток его экипаж занимает последнее место и уступает, например, таким странам, как Тринидад и Тобаго, Бразилия, Ямайка и Лихтенштейн. Но скандал вызвали совсем не плачевные результаты Эдельмана и его напарников.
Все время заезда израильского спортсмена швейцарский комментатор выделил на разбор политической позиции Адама. По ходу трансляции он перечислял посты Эдельмана в социальных сетях, называл его «сионистом до мозга костей» и интересовался, почему такого атлета не отстранили от Олимпиады за поддержку боевых действий в Газе. Правда, запись этого выступления пролежала в открытом доступе недолго. После многочисленных жалоб швейцарская национальная вещательная компания RTS удалила это видео со своего сайта. Позже был опубликован пресс-релиз, в котором телевизионщики вступились за своего сотрудника.
«Наш журналист хотел поставить под сомнение политику МОК в отношении высказываний атлета. Однако подобная информация, хотя и является фактологической, неуместна для спортивного комментария из-за своей продолжительности. Поэтому вчера вечером мы удалили этот сегмент с нашего сайта», — гласило заявление компании.
Вступили в дело и политики. Например, высказался посол США в Израиле Майк Хакаби. «Просто отвратительно, что ненавидящий евреев швейцарский “спортивный комментатор” извергал фанатизм и желчь в адрес олимпийской сборной Израиля по бобслею и ее капитана Эдельмана прямо во время их выступления», — написал он в соцсетях.
Победители, а не жертвы
Прокомментировал слова комментатора и сам спортсмен. Судя по его риторике, он не захотел раздувать конфликт. «С нами нет тренера. Нет большой программы. Только мечта, упорство и непоколебимая гордость за тех, кого мы представляем. Мы работаем вместе ради невероятной цели и достигаем ее. Потому что именно так поступают израильтяне. Я не думаю, что можно видеть все это и при этом придавать хоть какое-то значение словам комментатора», — цитирует Эдельмана Jewish Telegraphic Agency.
Очевидно, что никакой дисквалификации израильтянина не последует. Обвинения из Швейцарии в нарушении Адамом Олимпийской хартии и противодействии мирной миссии спорта МОК не впечатлили. Эдельману на этой Олимпиаде осталось провести в двойках всего два заезда вечером 17 февраля. Тот факт, что к спортсмену не будут применены санкции, подтвердил и представитель МОК Марк Адамс: «Что касается конкретных высказываний комментатора, вам следует обратиться к телеканалу. Смысл Олимпиады в том, чтобы объединять людей, независимо от того, что происходит в мире».
«Сегодня я совершу финальный заезд на двойках в своей карьере вместе с командой, которая творит историю. Кто угодно может говорить о нас что угодно, но знаете что? Они могут говорить это только потому, что мы здесь. Потому что Израиль делает невозможное возможным. Мы победители, а не жертвы», — сказал Эдельман.
Любопытно, что накануне Игр-2026 Адам уже привлекал к себе всеобщее внимание рассказом о том, что во время подготовки в Чехии квартира, которую снимала израильская команда, была ограблена. По словам пилота, из закрытого помещения украдены паспорта спортсменов, а также вещи на сумму около тысячи долларов. МОК обещал оказать пострадавшим материальную помощь, хотя не был обязан это делать. Ведь преступление произошло за пределами олимпийских объектов.
Эдельман родился и вырос в США, где поначалу занимался хоккеем и бодибилдингом. А в 2016 году он загорелся мечтой выступить на Олимпиаде и ради этого бросил работу менеджера в крупной компании. Мечта воплотилась уже дважды. Причем во время Игр в Пхенчхане израильские СМИ писали, что Адам — первый ортодоксальный еврей в истории зимних ОИ.
Максим Клементьев