Израильтянина хотели отстранить от Олимпиады из-за поддержки боевых действий. На его защиту встали МОК и посол США

Прокомментировал слова комментатора и сам спортсмен. Судя по его риторике, он не захотел раздувать конфликт. «С нами нет тренера. Нет большой программы. Только мечта, упорство и непоколебимая гордость за тех, кого мы представляем. Мы работаем вместе ради невероятной цели и достигаем ее. Потому что именно так поступают израильтяне. Я не думаю, что можно видеть все это и при этом придавать хоть какое-то значение словам комментатора», — цитирует Эдельмана Jewish Telegraphic Agency.