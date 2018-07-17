Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Железничар
Транс
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Торпедо Кт
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
20:00
Зриньски
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
20:45
Русенборг
Валюр
Футбол. Еврокубки
21:00
Сутьеска
Астана
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Алашкерт
Все события
Фоторепортажи
16«Муж, смотри футбол». Крутые хорватки и веселые британцы
12По стопам осьминога Пауля: оракулы ЧМ-2018
17 июля, источник: Sports.kz

«Канело» назвал главный минус Головкина и рассказал о своем преимуществе над ним

Мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО) поделился ожиданиями от второго боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— У меня есть больше возможностей изменить свой стиль перед рематчем. Я могу выбрасывать больше ударов, действовать эффективнее…

Читайте также
«Канело» Альварес в отличие от Головкина вошел в список самых высокооплачиваемых знаменитостей

Главное — чаще бить и поработать над «физикой». В первом бою Головкин бил, в основном, джебом — он был неплохим, но он не был сильным. Его удары, слева, справа, — все они были предсказуемы. У меня есть хорошая стратегия на бой, — заявил «Канело».

Первый бой Головкина и Альвареса состоялся 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Второй поединок пройдет 15 сентября там же. На него букмекерская контора Пари-Матч предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.53, победа Альвареса — 2.53, ничья — 25.

Гассиев рассказал, приедет ли Головкин поддержать его в бою с Усиком
Роналду в «Ювентусе» всего неделю. Но уже изменил клуб
Герои чемпионата мира, о которых мы скоро забудем
Гончаренко строит новый ЦСКА
РФПЛ переименована в Российскую Премьер-Лигу
10 топ-трансферов, произошедших во время чемпионата мира
Двое футболистов сборной России подешевели после чемпионата мира
Фанаты «Севильи» готовы бойкотировать матч за Суперкубок Испании
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка