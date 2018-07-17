«Канело» назвал главный минус Головкина и рассказал о своем преимуществе над ним
Мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО) поделился ожиданиями от второго боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
Мексиканский боксер Сауль Альварес (49−1−2, 34 КО) поделился ожиданиями от второго боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−0−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— У меня есть больше возможностей изменить свой стиль перед рематчем. Я могу выбрасывать больше ударов, действовать эффективнее…
Главное — чаще бить и поработать над «физикой». В первом бою Головкин бил, в основном, джебом — он был неплохим, но он не был сильным. Его удары, слева, справа, — все они были предсказуемы. У меня есть хорошая стратегия на бой, — заявил «Канело».
Первый бой Головкина и Альвареса состоялся 16 сентября 2017 года в