Кто входит в ТОП-10 лучших казахстанских боксеров мира

Первое место в рейтинге занимает чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) — у него 848 баллов. По очкам отрыв от второго места у Головкина огромный — у Каната Ислама (25−0, 20 КО) лишь 125 баллов. Ислам владеет чемпионскими поясами WBO NABO, WBA-NABA и WBA Inter-Continental в первом среднем весе. ТОП-3 лучших казахстанских бойцов замыкает Батыр Джукембаев (13−0, 11 КО), выступающий в первом полусреднем весе — 83 очка BoxRec.