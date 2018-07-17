Кто входит в ТОП-10 лучших казахстанских боксеров мира
Сайт Boxrec.com назвал десять лучших боксеров из Казахстана на данный момент, сообщает Sports.kz.
Сайт Boxrec.com назвал десять лучших боксеров из Казахстана на данный момент, сообщает Sports.kz.
Первое место в рейтинге занимает чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) — у него 848 баллов. По очкам отрыв от второго места у Головкина огромный — у Каната Ислама (25−0, 20 КО) лишь 125 баллов. Ислам владеет чемпионскими поясами WBO NABO,
Полностью актуальный ТОП-10 рейтинга среди казахстанских боксеров выглядит так:
1. Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) — 848 очков.
2. Канат Ислам (25−0, 20 КО) — 125.
3. Батыр Джукембаев (13−0, 11 КО) — 83.
4. Бейбут Шуменов (18−2, 12 КО) — 63.
5. Жанкош Тураров (22−0, 15 КО) — 60.
6. Бекман Сойлыбаев (12−0, 4 КО) — 57.
7. Али Ахмедов (11−0, 8 КО) — 50.
8. Бахтияр Эюбов (14−0, 12 КО) — 46.
9. Руслан Мадиев (12−0, 5 КО) — 45.
10. Мейирим Нурсултанов (7−0, 6 КО) — 45.