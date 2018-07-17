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17 июля, источник: Sports.kz

Кто входит в ТОП-10 лучших казахстанских боксеров мира

Сайт Boxrec.com назвал десять лучших боксеров из Казахстана на данный момент, сообщает Sports.kz.

Источник: Sports.kz

Первое место в рейтинге занимает чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) — у него 848 баллов. По очкам отрыв от второго места у Головкина огромный — у Каната Ислама (25−0, 20 КО) лишь 125 баллов. Ислам владеет чемпионскими поясами WBO NABO, WBA-NABA и WBA Inter-Continental в первом среднем весе. ТОП-3 лучших казахстанских бойцов замыкает Батыр Джукембаев (13−0, 11 КО), выступающий в первом полусреднем весе — 83 очка BoxRec.

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Полностью актуальный ТОП-10 рейтинга среди казахстанских боксеров выглядит так:

1. Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО) — 848 очков.

2. Канат Ислам (25−0, 20 КО) — 125.

3. Батыр Джукембаев (13−0, 11 КО) — 83.

4. Бейбут Шуменов (18−2, 12 КО) — 63.

5. Жанкош Тураров (22−0, 15 КО) — 60.

6. Бекман Сойлыбаев (12−0, 4 КО) — 57.

7. Али Ахмедов (11−0, 8 КО) — 50.

8. Бахтияр Эюбов (14−0, 12 КО) — 46.

9. Руслан Мадиев (12−0, 5 КО) — 45.

10. Мейирим Нурсултанов (7−0, 6 КО) — 45.

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