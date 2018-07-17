Хан заявил о готовности провести бой с Пакьяо

«8 сентября я сражаюсь против Сэмюэля Варгаса, но, может быть, в конце года или в следующем году могу провести бой с Пакьяо. Мэнни в своём последнем поединке выглядел отлично и я думаю, что сейчас для нас обоих хороший момент, чтобы встретиться на ринге», — сказал Хан ES News.