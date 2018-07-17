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17 июля, источник: Чемпионат.com

Хан заявил о готовности провести бой с Пакьяо

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, выигравший титул WBA, который назвал в числе кандидатур своих потенциальных соперников экс-чемпиона мира в суперлёгком весе Амира Хана, получил от него потенциальное согласие на бой.

Источник: AP 2018

«8 сентября я сражаюсь против Сэмюэля Варгаса, но, может быть, в конце года или в следующем году могу провести бой с Пакьяо. Мэнни в своём последнем поединке выглядел отлично и я думаю, что сейчас для нас обоих хороший момент, чтобы встретиться на ринге», — сказал Хан ES News.

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