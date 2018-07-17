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17 июля, источник: Sport24

Мейвезер зарабатывает больше всех знаменитостей в мире. Актеры и музыканты в нокауте

Месси и Роналду тоже.

Источник: AP 2018

Журнал Forbes выкатил список самых зарабатывающих селебрити — в него вошли 100 знаменитостей со всего мира. Составители отмечают, что общая сумма заработанных ими за год денег составляет 6,3 миллиарда долларов, 11 человек впервые пересекли порог в 100 миллионов долларов.

Первое место в рейтинге занял боксер Флойд Мейвезер-младший. 41-летний американец стал богаче на 285 миллионов долларов — практически все эти деньги он заработал за поединок по правилам бокса с бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором. Прозвищу Money Флойд по-прежнему соответствует.

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В тройку обладателей самых больших заработков попали также актер Джордж Клуни и владелица косметического бренда «Kylie Cosmetics» Кайли Дженнер.

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Следующий спортсмен в рейтинге — только на восьмой строчке. Это Лионель Месси.

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Зато аргентинец может порадоваться, что на этот раз сделал своего вечного соперника. Роналду — десятый.

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В первую двадцатку попали Конор Макгрегор, Неймар и Леброн Джеймс. Эти парни тоже неплохо заработали, но меньше 100 миллионов долларов.

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Всего в топ-100 самых зарабатывающих селебрити планеты попали 30 спортсменов. Среди них нет ни одного русского и ни одного хоккеиста — немного удивительно, но это так.

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Артем Гаев

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