Мейвезер зарабатывает больше всех знаменитостей в мире. Актеры и музыканты в нокауте
Месси и Роналду тоже.
Месси и Роналду тоже.
Журнал Forbes выкатил список самых зарабатывающих селебрити — в него вошли 100 знаменитостей со всего мира. Составители отмечают, что общая сумма заработанных ими за год денег составляет 6,3 миллиарда долларов, 11 человек впервые пересекли порог в 100 миллионов долларов.
Первое место в рейтинге занял боксер Флойд
В тройку обладателей самых больших заработков попали также актер Джордж Клуни и владелица косметического бренда «Kylie Cosmetics» Кайли Дженнер.
Следующий спортсмен в рейтинге — только на восьмой строчке. Это Лионель Месси.
Зато аргентинец может порадоваться, что на этот раз сделал своего вечного соперника. Роналду — десятый.
В первую двадцатку попали Конор Макгрегор, Неймар и Леброн Джеймс. Эти парни тоже неплохо заработали, но меньше 100 миллионов долларов.
Всего в топ-100 самых зарабатывающих селебрити планеты попали 30 спортсменов. Среди них нет ни одного русского и ни одного хоккеиста — немного удивительно, но это так.
Артем Гаев