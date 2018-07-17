Украинский боксер Усик поблагодарил Россию за гостеприимство

«Хотел бы поблагодарить всех за гостеприимство, за то, как меня здесь встретили, мы заселились в гостиницу, все хорошо, — сказал Усик. — Я хорошо готов к бою, и если он состоится, покажу все, на что способен. Я также уважаю своего соперника, такие бои — украшение спорта. Точно ли состоится бой — не знаю».