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17 июля, источник: ТАСС

Украинский боксер Усик поблагодарил Россию за гостеприимство

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Украинский боксер Александр Усик поблагодарил Россию за гостеприимство в преддверии финального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против россиянина Мурата Гассиев. Об этом спортсмен заявил журналистам.

«Хотел бы поблагодарить всех за гостеприимство, за то, как меня здесь встретили, мы заселились в гостиницу, все хорошо, — сказал Усик. — Я хорошо готов к бою, и если он состоится, покажу все, на что способен. Я также уважаю своего соперника, такие бои — украшение спорта. Точно ли состоится бой — не знаю».

Также Усик отметил, что лично принял решение о смене тренера в преддверии поединка.

«Я не прогрессировал, поэтому было принято такое решение. Что касается моей травмы, то я восстановился — все в порядке», — добавил боксер.

Бой Гассиев — Усик запланирован на 21 июля в московском спорткомплексе «Олимпийский».

На кону будут стоять чемпионские титулы в весовой категории до 90,71 кг по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

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