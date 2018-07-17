Украинский боксер Усик поблагодарил Россию за гостеприимство

«Хотел бы поблагодарить всех за гостеприимство, за то, как меня здесь встретили, мы заселились в гостиницу, все хорошо, — сказал Усик. — Я хорошо готов к бою, и если он состоится, покажу все, на что способен. Я также уважаю своего соперника, такие бои — украшение спорта. Точно ли состоится бой — не знаю».
Также Усик отметил, что лично принял решение о смене тренера в преддверии поединка.
«Я не прогрессировал, поэтому было принято такое решение. Что касается моей травмы, то я восстановился — все в порядке», — добавил боксер.
Бой Гассиев — Усик запланирован на 21 июля в московском спорткомплексе «Олимпийский».
На кону будут стоять чемпионские титулы в весовой категории до 90,71 кг по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).