Александр Усик: Есть ли вероятность отмены боя? Не знаю
Украинец прилетел в Москву, но не тренировался.
Украинец прилетел в Москву, но не тренировался.
Михаил ПОТАПОВ
из Москвы
До главного боя года, в котором Мурат Гассиев и Александр Усик разыграют все престижные пояса чемпиона мира в первом тяжелом весе осталось четыре дня. Россиянин и украинец уже прилетели в Москву, где встретились с поклонниками и журналистами на открытой тренировке. Тренировался, правда, только Мурат.
УСИК НЕ ТРЕНИРОВАЛСЯ И НИЧЕГО НЕ ОБЪЯСНЯЛ
Первым на ринг вышел Александр Усик. Присутствующие, естественно, предполагали, что он будет тренироваться, но этого не произошло. Он лишь сделал несколько реверансов в сторону публики, поприветствовал всех присутствующих и покинул ринг.
Журналистам, среди которых был лишь один коллега с Украины, он объяснять свой поступок не стал, но рассказал много другого интересного. На вопрос о возможном «домашнем» судействе в пользу Гассиева Усик ответил: «Мы провели прекрасный тренировочный лагерь, я хорошо готов к бою. Я вообще никогда не рассчитываю на судей, а надеюсь только на себя. В Москву я приехал в отличном настроении, вчера разместились, все хорошо. Тут прекрасная погода, хорошие люди, я благодарен всем присутствующим. Выражаю большое уважение сопернику, в субботу будет очень хороший и долгожданный бой».
На тему расставания с тренером Сергеем Ватаманюком Усик высказался довольно лаконично. «Это произошло еще после боя с Майрисом Бриедисом. Он просто не дает мне того, чего бы мне хотелось».
По поводу травмы,
В конце
ДЕЛО ЗА МАЛЫМ — ВЫЙТИ В РИНГ
Мурат Гассиев на тренировочный ринг вышел вторым и отработал там как полагается: разминка, скакалка, бой с тенью. Вся тренировка длилась около 10 минут — столько сколько обычно такие мероприятия занимают. Когда разминка кончилась Мурат вышел к журналистам.
— Приятно, что на открытую тренировку собралось так много людей, но думаю, что 21 числа на стадионе их будет намного больше. Сделаю все возможное, чтобы порадовать болельщиков, — заявил он вначале.
По поводу того, что организацией боя не вполне довольная сторона Усика, и он
— Усик назвал этот бой самым важным в карьере. Для вас это так же?
— Все бои для меня важны, особенно с 2016 года, когда я стал чемпионом мира. Особенным этот поединок делает то, что в нем будут разыгрываться все мировые титулы. Усик не нуждается в представлениях, он — олимпийский чемпион, чемпион мира, идет без поражений, прекрасная школа. На сегодняшний день это самый серьезный соперник в моей карьере. Мы готовились на 12 раундов, много разных моментов отрабатывали и постараемся реализовать из в ринге.
— Для вас удобно, что бой проходит в Москве, а не на нейтральной территории?
— В целом не важно, где бой проводится, тут вопрос только в болельщиках. Лучше, когда им удобно добраться. Думаю, для болельщиков из России и Украины Москва — это хорошее место. Также думаю, если бы сделали бой в Киеве, туда приехало бы много фанатов из России. Лично я готов боксировать где угодно. Приглашаю всех в «Олимпийский» 21 июля.
На этих словах завершилось общение Мурата с журналистами, а вместе с ним и все мероприятие с открытыми тренировками боксеров. Теперь им еще предстоит встретиться с представителями СМИ на