Александр Усик: Есть ли вероятность отмены боя? Не знаю

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил ПОТАПОВ

из Москвы

До главного боя года, в котором Мурат Гассиев и Александр Усик разыграют все престижные пояса чемпиона мира в первом тяжелом весе осталось четыре дня. Россиянин и украинец уже прилетели в Москву, где встретились с поклонниками и журналистами на открытой тренировке. Тренировался, правда, только Мурат.

УСИК НЕ ТРЕНИРОВАЛСЯ И НИЧЕГО НЕ ОБЪЯСНЯЛ

Первым на ринг вышел Александр Усик. Присутствующие, естественно, предполагали, что он будет тренироваться, но этого не произошло. Он лишь сделал несколько реверансов в сторону публики, поприветствовал всех присутствующих и покинул ринг.

Журналистам, среди которых был лишь один коллега с Украины, он объяснять свой поступок не стал, но рассказал много другого интересного. На вопрос о возможном «домашнем» судействе в пользу Гассиева Усик ответил: «Мы провели прекрасный тренировочный лагерь, я хорошо готов к бою. Я вообще никогда не рассчитываю на судей, а надеюсь только на себя. В Москву я приехал в отличном настроении, вчера разместились, все хорошо. Тут прекрасная погода, хорошие люди, я благодарен всем присутствующим. Выражаю большое уважение сопернику, в субботу будет очень хороший и долгожданный бой».

На тему расставания с тренером Сергеем Ватаманюком Усик высказался довольно лаконично. «Это произошло еще после боя с Майрисом Бриедисом. Он просто не дает мне того, чего бы мне хотелось».

По поводу травмы, из-за которой поединок был перенесен с мая на июль, Усик обнадежил, но сказал другую подозрительную вещь: «Уже все хорошо, мы прошли реабилитацию, и я полностью готов. Зрителям нужно ждать хорошего поединка, потому что выходят два классных и титулованных спортсмена, и такие бои входят в историю. На данный момент, это самый важный мой поединок. Дай бог, чтобы этот бой состоялся». На просьбу пояснить, есть ли вероятность, что бой не состоится, Усик улыбнулся и ответил: «Не знаю».

В конце пресс-подхода Александр отметил, что ему не принципиально, что бой проходит в Москве — на территории его соперника. «Мне без разницы, где выступать. Главное, чтобы бои такого уровня и масштаба вообще организовывались и проводились, а где именно — вообще не имеет значения».

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ — ВЫЙТИ В РИНГ

Мурат Гассиев на тренировочный ринг вышел вторым и отработал там как полагается: разминка, скакалка, бой с тенью. Вся тренировка длилась около 10 минут — столько сколько обычно такие мероприятия занимают. Когда разминка кончилась Мурат вышел к журналистам.

— Приятно, что на открытую тренировку собралось так много людей, но думаю, что 21 числа на стадионе их будет намного больше. Сделаю все возможное, чтобы порадовать болельщиков, — заявил он вначале.

По поводу того, что организацией боя не вполне довольная сторона Усика, и он по-прежнему находится под угрозой срыва, Мурат сказал следующее: «В профессиональном боксе часто бывают какие-то недочеты, кто-то может быть чем-то недоволен, но сейчас, думаю, мы с этим справились: я нахожусь здесь, мой соперник тоже. Теперь дело за малым: только выйти в ринг».

— Усик назвал этот бой самым важным в карьере. Для вас это так же?

— Все бои для меня важны, особенно с 2016 года, когда я стал чемпионом мира. Особенным этот поединок делает то, что в нем будут разыгрываться все мировые титулы. Усик не нуждается в представлениях, он — олимпийский чемпион, чемпион мира, идет без поражений, прекрасная школа. На сегодняшний день это самый серьезный соперник в моей карьере. Мы готовились на 12 раундов, много разных моментов отрабатывали и постараемся реализовать из в ринге.

— Для вас удобно, что бой проходит в Москве, а не на нейтральной территории?

— В целом не важно, где бой проводится, тут вопрос только в болельщиках. Лучше, когда им удобно добраться. Думаю, для болельщиков из России и Украины Москва — это хорошее место. Также думаю, если бы сделали бой в Киеве, туда приехало бы много фанатов из России. Лично я готов боксировать где угодно. Приглашаю всех в «Олимпийский» 21 июля.