Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Железничар
Транс
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Торпедо Кт
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
20:00
Зриньски
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
20:45
Русенборг
Валюр
Футбол. Еврокубки
21:00
Сутьеска
Астана
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Алашкерт
Все события
Фоторепортажи
16«Муж, смотри футбол». Крутые хорватки и веселые британцы
12По стопам осьминога Пауля: оракулы ЧМ-2018
17 июля, источник: Советский спорт

Федор Чудинов: После подготовки в Америке я готов, как никогда

Российский боксер Федор Чудинов, который 21 июля проведет бой с Наджибом Мохаммеди в андеркарде большого боксерского вечера, главным событием которого станет бой Мурата Гассиева с Алексанром Усиком, рассказал, как прошла его подготовка в тренировочном лагере легендарного Абеля Санчеса.

Источник: Советский спорт

— Как проходила подготовка перед предстоящим боем?
— В этот раз я проходил подготовку в Америке. Впечатления замечательные. Я увидел иной взгляд на бокс, на тренировки, на общую подготовку. Я убедился в том, что любительский, олимпийский бокс и профессиональный — это разные виды спорта. Совершенно разная нагрузка и подготовка. Я понял, почему многие спортсмены, которые хорошо выступали в любителях, затем не могут выстроить карьеру в пофессионалах.

— Вы проходили подготовку в лагере тренера Абеля Санчеса. Можете сказать, что он дал вам за время вашей подготовки?
— Санчес — один из тех тренеров, которые умеет развить лучшие качества боксера. Он не пытается сломать и заставить делать что-то определенное. Он смотрит и развивает те лучшие качества в боксере, которые у него есть. Если у боксера есть удар — он развивает удар. Если есть скорость — он работает над скоростью. Где-то комбинирует качества. Также основная отличительная черта в лагере Санчеса — это бешеная физика. Бегаем каждый день по горам по 4 мили. Тренируемся шесть дней в неделю.

— Кто бежит впереди всех во время вашей общей пробежки? Раньше говорили, что самый быстрый — Геннадий Головкин.
— Гена очень хорошо бегает, но быстрее всех это Сергей Богачук. Его вообще не остановить.

— Что можешь сказать по поводу своего предстоящего соперника Наджиба Мохаммеди? Он тоже тренировался в лагере Санчеса…
— Хороший боксер, выносливый. Будет очень тяжелый и красивый бой. Могу сказать, что я сейчас готов как никогда. У меня появилась большая уверенность в себе. Если раньше, перед поединками я бывал временами не до конца уверен — то сейчас я четко знаю свои силы.

— Санчес хорошо знает вашего соперника, это поможет?
— Уверен, что да. Мы плотно работали над тактикой. Санчес подсказывал, что он быстрый и мне нужно работать также на скорости, не медлить.

— Будет ли Санчес находится в вашем углу во время боя?
— Пока точно сказать не могу, но он дал мне все необходимые наставления.

— За время подготовки в США подтянули знание английского языка?
— Разумеется. Это происходит автоматически. Ведь приходится очень много общаться с тренерами.

Напомним, что 21 июля в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» состоится большой боксерский вечер, главным событием которого станет поединок между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком.

 Ринат Дасаев раскритиковал сборную: Ничего особого команда не показала
Роналду ошибся, и эта ошибка может погубить его карьеру
Роналду в «Ювентусе» всего неделю. Но уже изменил клуб
Герои чемпионата мира, о которых мы скоро забудем
Гончаренко строит новый ЦСКА
РФПЛ переименована в Российскую Премьер-Лигу
10 топ-трансферов, произошедших во время чемпионата мира
Двое футболистов сборной России подешевели после чемпионата мира
Фанаты «Севильи» готовы бойкотировать матч за Суперкубок Испании
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка