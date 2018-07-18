В важных боях украинцы побеждают чаще: 11 главных российско-украинских боев

Источник: Советский спорт

Накануне встречи в «Олимпийском» (надеемся, она не сорвется в последний момент) — самое время вспомнить, как подобные встречи происходили раньше. Десять боев мужчин, и один женский — помогут нам в этом.

Алисултан Надирбегов (15−1) — Сергей Дзинзирук (32−0)

21 октября 2006, Заксен-Анхальт, «Брандберг-арена»

Самый первый случай оспаривания важного титула представителями двух стран.

Обосновавшийся в Германии Дзинзирук, чемпион мира WBO, в своей второй защите вышел против Надирбегова, ни разу до этого не дравшегося за пределами России.

Вообще уже само попадание боксера из Тольятти в бой такого масштаба было неожиданным, — но его промоутеры выжали максимум эффекта из победы над Куванчбеком Тойгонбаевым, а Днинзирука этот соперник устраивал, ибо был довольно безопасен. 109−119, 108−119 и 108−120 — каждый получил то, что хотел. Украинец сохранил титул (он принадлежал ему до 2011-го, пока не случилось поражения в объединительном бою против Серхио Мартинеса). Россиянин получил неплохой гонорар. В 2008-м Надирбегов ушел из бокса, три года спустя вернулся, нокаутировал двух новичков, и ушел окончательно. Дзинзирук в январе 2013-го был нокаутирован Брайаном Верой, на чем и закончил.

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Султан-Ахмед Ибрагимов (22−0−1) — Владимир Кличко (49−3)

23 февраля 2008, Нью-Йорк, «Мэдисон Сквер Гарден»

Объединительный бой между чемпионом IBF (Кличко) и WBO (Ибрагимов). Считается заокеанскими экспертами одним из худших титульных боев с супертяжелом весе. Победивший до того Эвандера Холифилда, Ибрагимов так и не подобрал ключи к тактике Владимира, и уступил единым решением судей: 111−117, 110−118, 110−119. Украинец нанес в этом бою 108 джебов — против всего 16 у Ибрагимова. Несмотря на то, что по счету это не было разгромом, и некоторые раунды отдали нашему боксеру — именно украинец контролировал ход боя. Ставшего единственным поражением серебряного призера Олимпиады-2000. Кличко потом защитил титул 14 раз (и и только один раз его бой проходил в США), проиграл его Тайсону Фьюри, а уроженец Дагестана на ринг больше не выходил, завершив карьеру по состоянию здоровья. Сейчас он живет в России и занимается бизнесом.

Заурбек Байсангуров (17−0) — Роман Джуман (23−4−1)

23 марта 2008, Днепропетровск, Дворец спорта «Метеор»

Уроженец Ачхой-Мартана Байсангуров стремительно промчался по юниорским любительским турнирам, везде выигрывал, и решил сразу уйти в профи. Для этого он выбрал промоутерскую компанию… «К2» братьев Кличко. Собрав юношеские титулы и на профессиональном ринге, в бою с Джуманом он защищал титул чемпиона Европы. Уже имея в активе победу над Марко Антонио Рубио, с которым не рисковали связываться и более именитые соперники. Джуман ничего не смог противопоставить Байсангурову, дважды побывав в нокдауне, а в 8-м раунде оказавшись в нокауте.

В карьере Байсангурова было только одно поражение — от американца Корнелиуса Бандрейджа. Но в 2014-м его карьера неожиданно прервалась, и на ринге чемпион мира WBO и IBO больше не появлялся.

Насколько известно, с «К2» его более ничто не связывает.

Джуман после того боя вышел в ринг 10 раз, проиграл 7 боев (только однажды не нокаутом), и в 2012-м благополучно закончил карьеру.

Денис Бойцов (24−0) — Тарас Биденко (26−2)

6 июня 2009, Оберхаузен, «Кениг Пильзнер Арена»

Став интерконтинентальным чемпионом WBA, и понимая, что для Владимира и Виталия Кличко интереса он не представляет, Бойцов выбрал себе другого украинского оппонента — считавшегося весьма перспективным Тараса Биденко. Оба боксера были малоизвестны в своих странах, зато весьма популярны в Германии. Преимущество в скорости Бойцова стало решающим обстоятельством, в 6-м раунде он попал очень жесткий удар слева-сбоку в челюсть. Биденко успел подняться на ноги до окончания счета, но болтался как будто на ветру, и рефери засчитал нокаут. К прежним кондициям Биденко больше не вернулся, и проиграв 3 из 5 следующих боев, завершил карьеру.

Бойцов потерял свой титул из-за травмы, затем стал ругаться и судиться с промоутерами, и до серьезного титульного боя так и не добрался. 3 мая 2015-го он был найден в тоннеле берлинского метро с тяжелыми травмами головы.

С тех пор Денис пребывает в коме, о его жизни сейчас мало что известно.

Денис Бахтов (32−6) — Вячеслав Глазков (8−0)

26 марта 2011, Екатеринбург, Дворец игровых видов спорта

Проживающий в Санкт-Петербурге Бахтов долго пытался найти свой путь если не к титулам, то хотя бы к приличным гонорарам. Идея выйти против бронзового призера Олимпиады-2008 Глазкова была, мягко говоря, не очень удачной.

Никому особенно не известный, но быстро прогрессирующий украинец не оставил никаких сомнений в своей победе: 72−80, 72−80, 72−80 — причем все судьи были российскими.

33-летний Бахтов затем потерпел 5 поражений в 11 боях, в том числе и от набирающего силу будущего чемпиона Энтони Джошуа в 2014-м (нокаутом во втором раунде). В 2017-м и 2018-м он дважды уступил новичкам профессионального бокса.

Глазков до 2016-го дошел без поражений, но в январе уступил из-за травмы ноги американцу Чарльзу Мартину, и больше на ринге его не видели. Ходили слухи, что уроженец Луганска собирается принять российское гражданство, но сам боксер их опроверг. Продолжит ли он карьеру — неизвестно.

Сергей Ковалев (22−0−1) — Исмаил Силлах (21−1)

30 ноября 2013, Квебек, «Пепси Колизеум»

Первая защита Сергеем Ковалевым титула чемпиона WBO, завоеванного в бою с Натаном Клеверли. Перед боем оба резко задирали друг друга (Ковалев даже записал видеообращение «Ты чего там кукарекаешь, Петя?»). Рожденный в Запорожье Силлах (мама — украинка, папа — выходец из Сьерра-Леоне) и на любительском ринге не выглядел выдающимся образом, его максимум — серебро чемпионата мира. Против жестко бьющего Ковалева делать Исмаилу было нечего — первое же точное попадание привело к нокдауну, а следующей комбинацией Ковалев отправил Силлаха под канаты в тяжелый нокаут. Ковалев сейчас снова чемпион WBO, а Силлах влачит жалкое существование, проиграв все три последних боя. Интересно, что дисквалифицированный в любительском боксе за допинг, на профессиональном ринге украинец потерпел 6 поражений — и 4 из них от россиян.

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Александр Поветкин (26−0) — Владимир Кличко (60−3)

5 октября 2013, Москва, «Олимпийский»

Самая известная встреча боксеров двух стран. Бой неоднократно отменялся (впервые о нем заговорили в 2008-м), или переносился, то из-за травмы Поветкина, то из-за неявки на пресс-конференцию. Призовой фонд составил 23,233 млн долларов и делился в соотношении 75 на 25 в пользу Кличко. На кону стояли 4 пояса Владимира — IBF, WBA, WBO и IBO.

По сути, никакого боя тогда не получилось. Кличко выиграл абсолютно все раунды и 4 раза отправлял Поветкина в нокдаун. Все три судьи поставили 119−104 в пользу чемпиона. Куда более запомнились крики «Бей красного петуха!» из угла Александра, и общее количество нецензурной лексики вокруг ринга. За всю историю профессионального бокса в России это было самое кассовое и раскрученное событие.

Поветкину в сентябре предстоит встреча на «Уэмбли» с чемпионом мира WBO, IBO и IBF Энтони Джошуа, это последняя попытка россиянина завоевать чемпионский титул. Кличко после поражения от Джошуа, ставшего для него вторым подряд, свою карьеру закончил.

Андрей Князев (11−1) — Александр Усик (6−0)

18 апреля 2015, Киев, Дворец спорта

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Усик (это именно он отплясывал гопака на канвасе ринга в «Докландс Колизеум») уже в 5-м профессиональном бою завоевал титул интерконтинентального чемпиона, и защитил его четырежды. К моменту боя с Князевым отношения между Россией и Украиной уже были испорчены, и идея провести эту встречу в Киеве была очевидно смелой, но не очень перспективной для Князева. Перед боем Усику пришлось утихомиривать киевских болельщиков («Если кто-то посмеет в него плевать — будет иметь дело со мной»), а после уверенной победы нокаутом в восьмом раунде он вообще явил образец культуры и спортивного благородства: «Хотел бы поблагодарить своего соперника и извиниться перед ним: ничего личного, только бокс. У него тоже есть мама и отец, которые смотрят на него».

Сейчас Усик — непобежденный чемпион мира WBO и WBC (и первый номер рейтинга авторитетного сайта boxrec.com).

Князев же проиграл 5 боев из 10 (в том числе и Исмаилу Силлаху). Последние два поражения ему нанесли совсем уж «зеленые» новички.

Асланбек Козаев (26−1−1) — Тарас Шелестюк (12−0)

6 ноября 2015, Лас-Вегас, «Казино Д»

Чемпион мира-2011 и бронзовый призер Олимпиады-2012 Шелестюк уверенно начал карьеру на профессиональном ринге, и уже в 13-м бою получил шанс на титул интерконтинентального чемпиона (WBA). Его оппонентом стал уроженец Осетии Асланбек Козаев, выступающий в профи с 2008-го, и практически не заметный в любительской версии бокса. Преимущество Шелестюка в 10-раундовом бою было абсолютно очевидным: 90−100, 90−100 и 91−99.

Украинец по-прежнему идет без поражений, в последнем бою он нокаутировал мексиканца Хесуса Альвареса. Козаев же в сентябре 2016-го в Краснодаре завоевал другой интерконтинентальный пояс — IBO.

После этого в карьере «Льва» наступила полуторалетняя пауза. В марте 2018-го Козаев вернулся и нокаутировал в Германии колумбийца Орлена Падилью. Каким-то образом в этом бою разыгрывался пояс IBO International. Дальнейшие планы Асланбека неизвестны.

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Александр Поветкин (32−1) — Андрей Руденко (31−2)

1 июля 2017, Москва, ГЦКЗ «Россия»

Сменив нескольких тренеров, и пройдя через два подозрения в употреблении допинга, Александр Поветкин (а скорее всего — его команда), видимо, поняли, что боями с смешными персонажами, вроде не имеющего даже подходящей обуви француза Жоана Дюопа славы им не сыскать. На очередной бой был выписан довольно крепкий украинец Руденко, проигравший только 2 боя в карьере, и никогда не бывший в нокауте. Не случилось его и тут — Поветкин выиграл с разгромным счетом (120−108, 120−108 и 120−109), но лишь по очкам. Тем не менее, его карьера снова пошла вверх, и теперь ему предстоит титульный бой. Руденко (он моложе Поветкина на 4 года) с тех пор на ринге не появлялся.

Бонус:

Мария Кривошапкина (1−2) — Оксана Романова (6−9−1)

6 марта 2008 года, Якутск, СК «50 лет победы»

Мир бокса весьма причудлив, и в соискатели титула порой попадают такие персонажи, что объяснить положение вещей с точки зрения логики — невозможно.

Обе девушки пытались развить карьеры в Европе, но затея провалилась. В итоге, имея поражений больше, чем побед, они вышли оспаривать титул чемпионки СНГ и Словении (не спрашивайте, что это означает — история умалчивает) в Якутске.

Казалось бы, Кривошапкиной должны были помогать хотя бы домашние стены, или домашние судьи, а, может, и те и другие. Но в итоге победа досталась украинке весьма странным разделенным решением: 58−56, 56−58, 56−60.