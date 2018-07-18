В важных боях украинцы побеждают чаще: 11 главных российско-украинских боев
В субботу в Москве россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик разыграют звание абсолютного чемпиона в категории до 90,9 килограммов.
В субботу в Москве россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик разыграют звание абсолютного чемпиона в категории до 90,9 килограммов.
Накануне встречи в «Олимпийском» (надеемся, она не сорвется в последний момент) — самое время вспомнить, как подобные встречи происходили раньше. Десять боев мужчин, и один женский — помогут нам в этом.
Алисултан Надирбегов (15−1) — Сергей Дзинзирук (32−0)
21 октября 2006,
Самый первый случай оспаривания важного титула представителями двух стран.
Вообще уже само попадание боксера из Тольятти в бой такого масштаба было неожиданным, — но его промоутеры выжали максимум эффекта из победы над Куванчбеком Тойгонбаевым, а Днинзирука этот соперник устраивал, ибо был довольно безопасен. 109−119, 108−119 и 108−120 — каждый получил то, что хотел. Украинец сохранил титул (он принадлежал ему до 2011-го, пока не случилось поражения в объединительном бою против Серхио Мартинеса). Россиянин получил неплохой гонорар. В 2008-м Надирбегов ушел из бокса, три года спустя вернулся, нокаутировал двух новичков, и ушел окончательно. Дзинзирук в январе 2013-го был нокаутирован Брайаном Верой, на чем и закончил.
23 февраля 2008,
Объединительный бой между чемпионом IBF (Кличко) и WBO (Ибрагимов). Считается заокеанскими экспертами одним из худших титульных боев с супертяжелом весе. Победивший до того Эвандера Холифилда, Ибрагимов так и не подобрал ключи к тактике Владимира, и уступил единым решением судей: 111−117, 110−118, 110−119. Украинец нанес в этом бою 108 джебов — против всего 16 у Ибрагимова. Несмотря на то, что по счету это не было разгромом, и некоторые раунды отдали нашему боксеру — именно украинец контролировал ход боя. Ставшего единственным поражением серебряного призера Олимпиады-2000. Кличко потом защитил титул 14 раз (и и только один раз его бой проходил в США), проиграл его Тайсону Фьюри, а уроженец Дагестана на ринг больше не выходил, завершив карьеру по состоянию здоровья. Сейчас он живет в России и занимается бизнесом.
Заурбек Байсангуров (17−0) — Роман Джуман (23−4−1)
23 марта 2008, Днепропетровск, Дворец спорта «Метеор»
Уроженец
Насколько известно, с «К2» его более ничто не связывает.
Джуман после того боя вышел в ринг 10 раз, проиграл 7 боев (только однажды не нокаутом), и в 2012-м благополучно закончил карьеру.
Денис Бойцов (24−0) — Тарас Биденко (26−2)
6 июня 2009, Оберхаузен, «Кениг Пильзнер Арена»
Став интерконтинентальным чемпионом WBA, и понимая, что для Владимира и Виталия Кличко интереса он не представляет, Бойцов выбрал себе другого украинского оппонента — считавшегося весьма перспективным Тараса Биденко. Оба боксера были малоизвестны в своих странах, зато весьма популярны в Германии. Преимущество в скорости Бойцова стало решающим обстоятельством, в 6-м раунде он попал очень жесткий удар
С тех пор Денис пребывает в коме, о его жизни сейчас мало что известно.
Денис Бахтов (32−6) — Вячеслав Глазков (8−0)
26 марта 2011, Екатеринбург, Дворец игровых видов спорта
Проживающий в
33-летний Бахтов затем потерпел 5 поражений в 11 боях, в том числе и от набирающего силу будущего чемпиона Энтони Джошуа в 2014-м (нокаутом во втором раунде). В 2017-м и 2018-м он дважды уступил новичкам профессионального бокса.
Глазков до 2016-го дошел без поражений, но в январе уступил
Сергей Ковалев (22−0−1) — Исмаил Силлах (21−1)
30 ноября 2013, Квебек, «Пепси Колизеум»
Первая защита Сергеем Ковалевым титула чемпиона WBO, завоеванного в бою с Натаном Клеверли. Перед боем оба резко задирали друг друга (Ковалев даже записал видеообращение «Ты чего там кукарекаешь, Петя?»). Рожденный в Запорожье Силлах (мама — украинка, папа — выходец из Сьерра-Леоне) и на любительском ринге не выглядел выдающимся образом, его максимум — серебро чемпионата мира. Против жестко бьющего Ковалева делать Исмаилу было нечего — первое же точное попадание привело к нокдауну, а следующей комбинацией Ковалев отправил Силлаха под канаты в тяжелый нокаут. Ковалев сейчас снова чемпион WBO, а Силлах влачит жалкое существование, проиграв все три последних боя. Интересно, что дисквалифицированный в любительском боксе за допинг, на профессиональном ринге украинец потерпел 6 поражений — и 4 из них от россиян.
Александр Поветкин (26−0) — Владимир Кличко (60−3)
5 октября 2013, Москва, «Олимпийский»
Самая известная встреча боксеров двух стран. Бой неоднократно отменялся (впервые о нем заговорили в 2008-м), или переносился, то
По сути, никакого боя тогда не получилось. Кличко выиграл абсолютно все раунды и 4 раза отправлял Поветкина в нокдаун. Все три судьи поставили 119−104 в пользу чемпиона. Куда более запомнились крики «Бей красного петуха!» из угла Александра, и общее количество нецензурной лексики вокруг ринга. За всю историю профессионального бокса в России это было самое кассовое и раскрученное событие.
Поветкину в сентябре предстоит встреча на «Уэмбли» с чемпионом мира WBO, IBO и IBF Энтони Джошуа, это последняя попытка россиянина завоевать чемпионский титул. Кличко после поражения от Джошуа, ставшего для него вторым подряд, свою карьеру закончил.
Андрей Князев (11−1) — Александр Усик (6−0)
18 апреля 2015, Киев, Дворец спорта
Олимпийский чемпион Лондона-2012 Усик (это именно он отплясывал гопака на канвасе ринга в «Докландс Колизеум») уже в 5-м профессиональном бою завоевал титул интерконтинентального чемпиона, и защитил его четырежды. К моменту боя с Князевым отношения между Россией и Украиной уже были испорчены, и идея провести эту встречу в Киеве была очевидно смелой, но не очень перспективной для Князева. Перед боем Усику пришлось утихомиривать киевских болельщиков («Если
Князев же проиграл 5 боев из 10 (в том числе и Исмаилу Силлаху). Последние два поражения ему нанесли совсем уж «зеленые» новички.
Асланбек Козаев (26−1−1) — Тарас Шелестюк (12−0)
6 ноября 2015,
Чемпион мира-2011 и бронзовый призер Олимпиады-2012 Шелестюк уверенно начал карьеру на профессиональном ринге, и уже в 13-м бою получил шанс на титул интерконтинентального чемпиона (WBA). Его оппонентом стал уроженец Осетии Асланбек Козаев, выступающий в профи с 2008-го, и практически не заметный в любительской версии бокса. Преимущество Шелестюка в 10-раундовом бою было абсолютно очевидным: 90−100, 90−100 и 91−99.
После этого в карьере «Льва» наступила полуторалетняя пауза. В марте 2018-го Козаев вернулся и нокаутировал в Германии колумбийца Орлена Падилью.
Александр Поветкин (32−1) — Андрей Руденко (31−2)
1 июля 2017, Москва, ГЦКЗ «Россия»
Сменив нескольких тренеров, и пройдя через два подозрения в употреблении допинга, Александр Поветкин (а скорее всего — его команда), видимо, поняли, что боями с смешными персонажами, вроде не имеющего даже подходящей обуви француза Жоана Дюопа славы им не сыскать. На очередной бой был выписан довольно крепкий украинец Руденко, проигравший только 2 боя в карьере, и никогда не бывший в нокауте. Не случилось его и тут — Поветкин выиграл с разгромным счетом (120−108, 120−108 и 120−109), но лишь по очкам. Тем не менее, его карьера снова пошла вверх, и теперь ему предстоит титульный бой. Руденко (он моложе Поветкина на 4 года) с тех пор на ринге не появлялся.
Бонус:
Мария Кривошапкина (1−2) — Оксана Романова (6−9−1)
6 марта 2008 года, Якутск, СК «50 лет победы»
Мир бокса весьма причудлив, и в соискатели титула порой попадают такие персонажи, что объяснить положение вещей с точки зрения логики — невозможно.
Казалось бы, Кривошапкиной должны были помогать хотя бы домашние стены, или домашние судьи, а, может, и те и другие. Но в итоге победа досталась украинке весьма странным разделенным решением: 58−56, 56−58, 56−60.
Алексей Андронов