Соперник Головкина «Канело» отмечает День рождения

15 сентября «Канело» предстоит провести второй поединок с обладателем чемпионских титулов по версиям WBA/WBC/IBO в среднем весе Геннадием Головкиным. 8 апреля GGG «стукнуло» 36. Некоторые эксперты отмечают разницу в возрасте как один из важнейших аспектов в противостоянии боксеров.

В одном из недавних интервью наставник Головкина Абель Санчес признался, что пока не замечал у своего подопечного явных признаков старения. Сам Геннадий также говорил, что чувствует себя моложе своего возраста.