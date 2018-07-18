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12:07 (мск), источник: Sports.kz

Соперник Головкина «Канело» отмечает День рождения

18 июля мексиканскому боксеру, экс-чемпиону мира в двух весовых категориях Саулю «Канело» Альваресу исполняется 28 лет, сообщает Sports.kz.

Источник: Sports.kz

15 сентября «Канело» предстоит провести второй поединок с обладателем чемпионских титулов по версиям WBA/WBC/IBO в среднем весе Геннадием Головкиным. 8 апреля GGG «стукнуло» 36. Некоторые эксперты отмечают разницу в возрасте как один из важнейших аспектов в противостоянии боксеров.

В одном из недавних интервью наставник Головкина Абель Санчес признался, что пока не замечал у своего подопечного явных признаков старения. Сам Геннадий также говорил, что чувствует себя моложе своего возраста.

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