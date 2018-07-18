Поединок Бетербиев — Джонсон состоится 6 октября
Чемпион IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет следующую защиту своего титула 6 октября.
Чемпион IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет следующую защиту своего титула 6 октября.
В США россиянин выйдет на ринг против британского боксера Каллума Джонсона. Накануне этот бой был объявлен официально.
Напомним, что у IBF весной возникли сложности с поиском обязательного претендента для Бетербиева: функционеры организации предлагали чемпионский бой нескольким боксерам, занимавшим высокие места в рейтинге, но все они ответили отказом. Затем вышел обновленный