Поединок Бетербиев — Джонсон состоится 6 октября

В США россиянин выйдет на ринг против британского боксера Каллума Джонсона. Накануне этот бой был объявлен официально.

Напомним, что у IBF весной возникли сложности с поиском обязательного претендента для Бетербиева: функционеры организации предлагали чемпионский бой нескольким боксерам, занимавшим высокие места в рейтинге, но все они ответили отказом. Затем вышел обновленный рейтинг-лист, в котором появился Джонсон.