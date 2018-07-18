Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Железничар
Транс
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Торпедо Кт
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
20:00
Зриньски
Спартак Тр
Футбол. Еврокубки
20:45
Русенборг
Валюр
Футбол. Еврокубки
21:00
Сутьеска
Астана
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
Алашкерт
Все события
Фоторепортажи
16«Муж, смотри футбол». Крутые хорватки и веселые британцы
12По стопам осьминога Пауля: оракулы ЧМ-2018
12:14 (мск), источник: Советский спорт

Поединок Бетербиев — Джонсон состоится 6 октября

Чемпион IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет следующую защиту своего титула 6 октября.

Источник: РИА "Новости"

В США россиянин выйдет на ринг против британского боксера Каллума Джонсона. Накануне этот бой был объявлен официально.

Напомним, что у IBF весной возникли сложности с поиском обязательного претендента для Бетербиева: функционеры организации предлагали чемпионский бой нескольким боксерам, занимавшим высокие места в рейтинге, но все они ответили отказом. Затем вышел обновленный рейтинг-лист, в котором появился Джонсон.

 Ринат Дасаев раскритиковал сборную: Ничего особого команда не показала
Роналду ошибся, и эта ошибка может погубить его карьеру
Роналду в «Ювентусе» всего неделю. Но уже изменил клуб
Герои чемпионата мира, о которых мы скоро забудем
Гончаренко строит новый ЦСКА
РФПЛ переименована в Российскую Премьер-Лигу
10 топ-трансферов, произошедших во время чемпионата мира
Двое футболистов сборной России подешевели после чемпионата мира
Фанаты «Севильи» готовы бойкотировать матч за Суперкубок Испании
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка