«Просто пытался выжить». Известное СМИ оценило избиение американца казахстанским боксером

«Дарел Харрис просто пытался выжить в поединке против Асхата Уалиханова. Казахстанский боксер, который был дисквалифицирован в своем дебютном бою, теперь одержал три победы кряду. В четвертом раунде с Харриса сняли одно очко за отказ вступать в бой», — написано в материале.