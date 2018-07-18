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12:55 (мск), источник: Sports.kz

«Просто пытался выжить». Известное СМИ оценило избиение американца казахстанским боксером

Американский сайт Boxingscene.com сделал обзор поединков вечера бокса, который состоялся в Голливуде (штат Калифорния) 14 сентября, сообщает Sports.kz.

В рамках прошедшего шоу победу одержал казахстанский боксер первого полусреднего веса Асхат Уалиханов (3−1, 2 КО), который единогласным решением судей одолел американца Дарела Харриса (1−3−1, 1 КО).

«Дарел Харрис просто пытался выжить в поединке против Асхата Уалиханова. Казахстанский боксер, который был дисквалифицирован в своем дебютном бою, теперь одержал три победы кряду. В четвертом раунде с Харриса сняли одно очко за отказ вступать в бой», — написано в материале.

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