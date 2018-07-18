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13:42 (мск), источник: Vesti.kz

Назван наиболее интересный соперник для Головкина после поединка с Альваресом

Основатель проекта FightSpace Григорий Стангрит прокомментировал возможность проведения поединка казахстанского чемпиона мира по версиям WBA, WBA, IBO в среднем весе Геннадия Головкина с американцем Джермаллом Чарло.

По его словам, озвученным корреспонденту Vesti.kz, после сентябрьского боя с мексиканцем Саулем Альваресом Чарло является наиболее интересным соперником для GGG.

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«Для начала нужно дождаться боя с Альваресом. Первый бой показал, что Альварес непростой соперник. И забегать вперед, думая о бое с Джермаллом Чарло, рано. Но после Альвареса именно Чарло, на мой взгляд, наиболее интересный соперник для Геннадия», — сообщил Стангрит.

Следующий бой Головкина состоится 15 сентября. В титульном бою в Лас-Вегасе казахстанец встретится с Альваресом. Это повторный поединок боксеров на T-Mobile Arena, где ровно год назад их противостояние завершилось вничью.

Чарло в данное время является «временным» чемпионом мира по версии WBC в среднем весе. Более того, он носит статус обязательного претендента на титул GGG.

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