Назван наиболее интересный соперник для Головкина после поединка с Альваресом

По его словам, озвученным корреспонденту Vesti.kz, после сентябрьского боя с мексиканцем Саулем Альваресом Чарло является наиболее интересным соперником для GGG.

«Для начала нужно дождаться боя с Альваресом. Первый бой показал, что Альварес непростой соперник. И забегать вперед, думая о бое с Джермаллом Чарло, рано. Но после Альвареса именно Чарло, на мой взгляд, наиболее интересный соперник для Геннадия», — сообщил Стангрит.

Следующий бой Головкина состоится 15 сентября. В титульном бою в Лас-Вегасе казахстанец встретится с Альваресом. Это повторный поединок боксеров на T-Mobile Arena, где ровно год назад их противостояние завершилось вничью.