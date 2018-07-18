Гассиев и Усик провели открытую тренировку перед боем в Москве

Источник: РИА "Новости"

Гассиев продемонстрировал собравшимся несколько упражнений. Его соперник ограничился позированием для фотографов и беседой с журналистами.

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Усик объяснил это нежеланием заранее раскрывать свои козыри.

«Я хорошо готов к бою, и если он состоится, покажу все, на что способен. Я также уважаю своего соперника, такие бои — украшение спорта», — заявил украинец.

Бой Усика и Гассиева запланирован на 21 июля. Мероприятие пройдет во дворце спорта «Олимпийский» в Москве.