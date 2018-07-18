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16:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Инстинктивный убийца». Почему поединок Головкин — Чарло будет очень интересным

На фоне кризиса между казахстанским чемпионом мира по версии WBA, WBA, IBO Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом накануне их второй очной встречи затерялся один довольно интересный момент. После «Канело» GGG может встретится с американцем Джермаллом Чарлом.

Обладатель титула «временного» чемпиона по версии WBC в среднем весе — отличная, но в то же время — опасная кандидатура для Головкина. Подробности — в материале Vesti.kz.

Чарло неоднократно выражал свою готовность встретится лицом к лицу с Головкиным. Для него желание давно превратилось в нечто большее — американец упорно стал считать, что GGG — это босс в среднем весе, пройдя которого одержишь победу.

Только вот пройденных уровней у него недостаточно, чтобы считать его настоящим фаворитом. Тем не менее, Чарло в данный момент один из самых интересных средневесов.

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Он удостаивается лестных слов в свой адрес, которые, в принципе, вполне заслуженные. Чарло на фоне других представителей среднего веса выглядит экзотичнее. Можно даже сказать, что опаснее. Эдакий герой «Рокки» Клаббер Лэнг в реальной жизни.

В свое время в преемники Головкина записывали другого американца — Дэниэла Джейкобса. Но нет. экс-соперник казахстанца на эту роль явно не дотягивает. В сравнении с Чарло он более осторожный, нерешительный. Трудно вспомнить настоящий, беспощадный обмен ударов в поединке с GGG.

А вот с Чарло бы был. Американец — безбашенный в ринге. Вести таким образом поединок у него есть все основания. Атлетичность, сила удара, рост, ум. В миксе с яростью и напором это все превращает его в «убийцу». Не в хладнокровного — в эмоционального, заряженного на победу любой ценой.

Поединок с Чарло заранее обещает быть динамичным. Никаких «велосипедов» и прочих циклических движений. Его будет гнать вперед самоуверенность, чем может воспользоваться Головкин, сохраняющий контроль над своими эмоциями.

Претендент действует чаще всего своими инстинктами. Его мантра — «чтобы выжили сильные, надо угнетать слабых». Показная напыщенность дорисовывает его образ — Чарло может впечатлить. И не только своим поведением, но и действиями в ринге.

Он не всегда полагает на свой тяжелый удар. Если просмотреть хотя бы шесть его поединков, то можно заметить интеллектуальные возможности, которые он активно использует. Может, они тоже плодом «шестого чувства», чутья, но комбинации и передвижения повышают его «скилл».

Предварительно фаворитом, да еще и безоговорочно, выглядит Головкин. Но все так просто только на первый взгляд. Точно спрогнозировать исход этой встречи было бы затруднительно. Опыта у Чарло куда меньше. Особенно в любительской карьере. Но и как в случае с Альваресом — американец моложе чемпиона.

Их бой стал бы не то, чтобы «битвой стилей». Особенный шарм на стороне идеологии. Консерватизм Головкина против мятежника Чарло. Победа для одного станет ярким аккордом, зеленым лучом заката карьеры, для второго — катапультой карьеры. В любом случае любителей бокса ожидал бы яркий бой, красочный.

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