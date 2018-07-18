Джошуа чуть не подрался с американским боксером на дуэли взглядов с Поветкиным

Источник: РИА "Новости"

«С кем ты разговариваешь? — уточнил у него британец, держа в руках все свои чемпионские пояса. — Заткнись и уйди со сцены. Иначе я тебя ударю. Имей уважение».

После этого инцидента Джошуа поделился видео произошедшего на своей странице в Twitter и подписал его: «Огромное уважение Поветкину. Когда встречаются два льва и ты слышишь лай маленького щенка… Не играй с большими кошками. Это предупреждение».