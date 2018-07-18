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17:53 (мск), источник: Р-Спорт

Джошуа чуть не подрался с американским боксером на дуэли взглядов с Поветкиным

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Британский боксер Энтони Джошуа во время пресс-конференции и дуэли взглядов перед боем с Александром Поветкиным чуть не ввязался в драку. Российский спортсмен был тут ни при чем: американский боксер Джарелл Миллер, который стоял поодаль, начал провоцировать Джошуа.

Источник: РИА "Новости"

«С кем ты разговариваешь? — уточнил у него британец, держа в руках все свои чемпионские пояса. — Заткнись и уйди со сцены. Иначе я тебя ударю. Имей уважение».

После этого инцидента Джошуа поделился видео произошедшего на своей странице в Twitter и подписал его: «Огромное уважение Поветкину. Когда встречаются два льва и ты слышишь лай маленького щенка… Не играй с большими кошками. Это предупреждение».

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Бой между Поветкиным и чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBF, IBO, WBO в тяжелом весе Джошуа пройдет 22 сентября на лондонском стадионе «Уэмбли».

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