Джошуа чуть не подрался с американским боксером на дуэли взглядов с Поветкиным
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Британский боксер Энтони Джошуа во время
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Британский боксер Энтони Джошуа во время
«С кем ты разговариваешь? — уточнил у него британец, держа в руках все свои чемпионские пояса. — Заткнись и уйди со сцены. Иначе я тебя ударю. Имей уважение».
После этого инцидента Джошуа поделился видео произошедшего на своей странице в Twitter и подписал его: «Огромное уважение Поветкину. Когда встречаются два льва и ты слышишь лай маленького щенка… Не играй с большими кошками. Это предупреждение».
Бой между Поветкиным и чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBF, IBO, WBO в тяжелом весе Джошуа пройдет 22 сентября на лондонском стадионе «Уэмбли».