Усик: Нас ждет финал Лиги чемпионов, только по боксу

— Нас всех в субботу ждет грандиозное событие. Если сказать прямо — финал Лиги чемпионов, только по боксу. Хочу попросить всех болельщиков быть максимально скромными в высказываниях и иметь уважение к сопернику. Если вы не уважаете его, значит, не уважаете и меня. Всех приглашаю 21 июля в СК «Олимпийский», вживую этот бой будет гораздо интереснее! Как некоторые считают, бой года. Огромное спасибо всем за поддержку! — сказал Усик.