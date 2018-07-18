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18 июля, источник: Матч ТВ

Усик: Нас ждет финал Лиги чемпионов, только по боксу

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе Александр Усик обратился к любителям бокса в преддверии поединка с обладателем чемпионских поясов WBA, IBF из России Муратом Гассиевым.

Источник: РИА "Новости"
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— Нас всех в субботу ждет грандиозное событие. Если сказать прямо — финал Лиги чемпионов, только по боксу. Хочу попросить всех болельщиков быть максимально скромными в высказываниях и иметь уважение к сопернику. Если вы не уважаете его, значит, не уважаете и меня. Всех приглашаю 21 июля в СК «Олимпийский», вживую этот бой будет гораздо интереснее! Как некоторые считают, бой года. Огромное спасибо всем за поддержку! — сказал Усик.

Боксеры сойдутся в финале WBSS в субботу. Победитель боя Гассиев — Усик станет абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе.

Прямую трансляцию финала Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) смотрите 21 июля на «Матч! ТВ», «Матч! Бойце» и на Sportbox.ru. Начало — 18:00 (мск).

Мурат Гассиев и Александр Усик провели открытую тренировку перед боем за титул чемпиона
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