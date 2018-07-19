Промоутер WBSS опроверг информацию о том, что Усик может не выйти на бой с Гассиевым

Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Тобол Кс1
Самтредиа0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Кайрат2
Энгордани0
Футбол. Еврокубки
18:00
Вииторул
Расинг Л
Футбол. Еврокубки
18:00
Динамо Мн
Дерри Сити
Футбол. Еврокубки
18:00
Лачи
Анортосис Фамагуста
Футбол. Еврокубки
18:00
Гандзасар
Лех
Футбол. Еврокубки
18:00
Иртыш П
Тракай
Футбол. Еврокубки
19:00
Нымме Калью
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
19:00
Славия Сф
Ильвес
Футбол. Еврокубки
19:00
Мольде
Гленавон
Футбол. Еврокубки
19:00
Гзира Юнайтед
Раднички Н
Футбол. Еврокубки
19:30
Рига
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
19:30
Слован Бр
Милсами
Футбол. Еврокубки
20:00
Заря Б
Гурник З
Футбол. Еврокубки
20:00
Жальгирис В
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
20:00
Приштина
Фола
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Тб
ДАК
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
Стумбрас
Футбол. Еврокубки
20:00
Вардар
Пюник
Футбол. Еврокубки
20:00
АИК
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
20:00
Шахтер С
Конна'с Куэй
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Тель-Авив
Ференцварош
Футбол. Еврокубки
20:00
Кешлы
Бальцан
Футбол. Еврокубки
20:00
Сарпсборг 08
Вестманнайер
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеккен
Лиепая
Футбол. Еврокубки
20:30
Прогрес
Габала
Футбол. Еврокубки
20:30
Норшелланн
Клифтонвилл
Футбол. Еврокубки
20:45
Бейтар И
Чихура
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
КуПС
Футбол. Еврокубки
21:00
Луфтетари
Вентспилс
Футбол. Еврокубки
21:15
Марибор
Партизани
Футбол. Еврокубки
21:15
Сараево
Бананц
Футбол. Еврокубки
21:30
Тренчин
Будучност
Футбол. Еврокубки
21:30
ОФК Титоград
Б-36
Футбол. Еврокубки
21:30
Партизан
Рудар Пл
Футбол. Еврокубки
21:45
Колрейн
Спартак Сб
Футбол. Еврокубки
21:45
Осиек
Петрокуб
Футбол. Еврокубки
21:45
Рунавик
Хайберниан
Футбол. Еврокубки
21:45
Тре Фиори
Рудар В
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
Левадия
Футбол. Еврокубки
22:00
Домжале
Широки Бриег
Футбол. Еврокубки
22:00
Уйпешт
Нефтчи
Футбол. Еврокубки
22:15
Хабнарфьердюр
Лахти
Все события
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
12По стопам осьминога Пауля: оракулы ЧМ-2018
08:31 (мск), источник: ТАСС

Промоутер WBSS опроверг информацию о том, что Усик может не выйти на бой с Гассиевым

ТАСС, 19 июля. Информация о том, что украинский боксер Александр Усик может не выйти на финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) против россиянина Мурата Гассиева, не соответствует действительности. Такое мнение высказал сопромоутер WBSS Калле Зауэрланд, чьи слова приводит пресс-служба Федерации бокса России.

Источник: РИА "Новости"

Ранее украинские СМИ со ссылкой на представителя Усика Александра Красюка сообщили о том, что бой против Гассиева может не состояться.

«Эти слухи, касающиеся того, что якобы Усик может не выйти на бой, — полная чушь, нет абсолютно никаких нерешенных вопросов. Кстати, Усик сам заявил мне лично о своем желании завоевать первый в мире Кубок Мохаммеда Али. Месяц назад он сказал, что ему неважно место проведения финала. И он абсолютно уверен, что поднимет этот трофей над своей головой в грядущую субботу», — сказал Зауэрланд.

Читайте также
Усик: Нас ждет финал Лиги чемпионов, только по боксу

«В финале в первом тяжелом весе встречаются два великих боксера, потрясающих спортсмена, которые ставят на кон все в буквальном смысле слова. Это именно то, ради чего мы хотели проводить суперсерию. “Олимпийский” — отличное место для того, чтобы выявить первого обладателя Кубка Мохаммеда Али среди двух очень одаренных спортсменов, которым выдалась редкая возможность писать историю. Я не знаю, может ли быть более весомый стимул выйти в ринг и провести бой всей своей жизни», — добавил промоутер.

Бой Гассиев — Усик запланирован на 21 июля в московском спорткомплексе «Олимпийский». На кону будут стоять чемпионские титулы в весовой категории до 90,71 кг по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

 Игроки сборной Франции скандировали "Путин" в раздевалке. Видео
Кем были "полицейские", выбежавшие на поле во время финала ЧМ-2018
Россия-2022: какой сборная будет в Катаре
Овечкин - лучший спортсмен года по версии американской премии
Чемпионат мира стал соревнованием 10 клубов. Грустно, но факт
Погба — как Дзюба. Что творилось в раздевалке сборной Франции
Семин надеется на усиление состава «Локомотива»
«Газпром» заключит с «Зенитом» рекламный контракт на 58 млн евро
Тарасова — о кончине Тена: Даже не могу говорить, это беспредел
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка