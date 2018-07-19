Промоутер WBSS опроверг информацию о том, что Усик может не выйти на бой с Гассиевым

Источник: РИА "Новости"

Ранее украинские СМИ со ссылкой на представителя Усика Александра Красюка сообщили о том, что бой против Гассиева может не состояться.

«Эти слухи, касающиеся того, что якобы Усик может не выйти на бой, — полная чушь, нет абсолютно никаких нерешенных вопросов. Кстати, Усик сам заявил мне лично о своем желании завоевать первый в мире Кубок Мохаммеда Али. Месяц назад он сказал, что ему неважно место проведения финала. И он абсолютно уверен, что поднимет этот трофей над своей головой в грядущую субботу», — сказал Зауэрланд.

«В финале в первом тяжелом весе встречаются два великих боксера, потрясающих спортсмена, которые ставят на кон все в буквальном смысле слова. Это именно то, ради чего мы хотели проводить суперсерию. “Олимпийский” — отличное место для того, чтобы выявить первого обладателя Кубка Мохаммеда Али среди двух очень одаренных спортсменов, которым выдалась редкая возможность писать историю. Я не знаю, может ли быть более весомый стимул выйти в ринг и провести бой всей своей жизни», — добавил промоутер.