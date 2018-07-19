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12:40 (мск), источник: Советский спорт

Александр Лебзяк: Суперсерия для боксеров, как чемпионат мира для футболистов

Олимпийский чемпион Александр Лебзяк — о финале Международной боксерской суперсерии, в котором в субботу в Москве встретятся россиянин Мурат Гассиев и Александр Усик.

Источник: Советский спорт

«ГАССИЕВ — ДВУРУКИЙ: У НЕГО ЛЕВЫЙ ХУК И ПРАВЫЙ ПРЯМОЙ»

— Как относитесь к идее турнира?
— Идея отличная, да еще финальный бой пройдет в Москве. И оба соперника очень достойные.

— Коллеги даже позволили себе сравнить эту суперсерию с чемпионатом мира по футболу. Согласны?
— Вполне. Организаторам удалось собрать всех сильнейших боксеров мира в весе до 91 кг. Так что по уровню участников с футбольным чемпионатом вполне можно сравнить.

— Все лучшие участвуют, или кого-то забыли — Дениса Лебедева, например?
— Ну да, Дениса нет. Остальные все лучшие на сегодня боксеры дрались. Но все же Мурат Гассиев и Александр Усик выделяются среди них и совершенно заслуженно встретятся в финале.

— Гассиев считается «ударником». Какие еще у него козыри?
— Он обычно начинает более спокойно, а расходится после четвертого-пятого раунда.

— Почему?
— На таком уровне на каждый раунд вырабатывается своя тактика. У Мурата она часто такая, но, возможно, на этот бой его команда выберет другую тактику.

— Что скажете про его удар?
— Мурат двурукий: у него левый хук очень хороший и правый прямой. Много наносит одиночных ударов, а затем взрывается серией — по пять-шесть ударов.

— Как охарактеризуете Усика?
— Технарь. Многое будет зависеть от его физподготовки. Сможет ли он все 12 раундов активно маневрировать.

— Вы тоже были техничным боксером. Какую тактику избрали бы на месте Усика?
— Много бы передвигался, насколько это возможно. Когда соперник шел на сближение, старался бы его держать, наваливаться. Усик ведь выше ростом, он может наваливаться. Как это делал Кличко в бою с Поветкиным.

«НЕ УДАЛОСЬ СЫГРАТЬ НА “УЭМБЛИ”, ХОТЯ БЫ МОЖНО ПОДРАТЬСЯ ТАМ»

— Кто фаворит?
— Не могу кому-то отдать преимущество, скажу так — 50 на 50. Хотя болею за Мурата.

— На кону четыре пояса, плюс огромный денежный приз в размере 10 млн долларов. Не возникает мысли: эх, скинуть бы мне сейчас десяток годков?
— Не возникает, в нашем возрасте надо почаще заглядывать паспорт, — смеется Александр. — Я всегда говорю: для улицы мы готовы, но для ринга уже нет. Время не вернешь, что о нем теперь жалеть…

— Усик не испугался приехать в Москву, учитывая нынешние отношения России и Украины.
— Он совершенно здравый парень, все понимает.

— Могут быть всевозможные выкрики с трибун в его адрес. Это может повлиять на ход боя, или боксер ничего не слышит?
— Всякое может быть, люди разные. Боксер такого уровня слышит все звуки, которые доносятся до ринга, но выбирает из этих звуков только голос своего тренера.

— Поветкин с Джошуа будут драться в Лондоне на «Уэмбли». Кто-то уже сказал, что для Александра это бой всей жизни.
— Очень хорошо, что такой бой удалось организовать да еще на таком стадионе. Если не удалось сыграть на «Уэмбли», хотя бы удастся подраться там, — смеется Александр.

— Как оцениваете шансы Поветкина?
— Уверен, что Саша готовится самым серьезным образом, ведь он там будет представлять Россию. А насчет шансов — конечно, есть!

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