Александр Лебзяк: Суперсерия для боксеров, как чемпионат мира для футболистов
Олимпийский чемпион Александр Лебзяк — о финале Международной боксерской суперсерии, в котором в субботу в Москве встретятся россиянин Мурат Гассиев и Александр Усик.
Олимпийский чемпион Александр Лебзяк — о финале Международной боксерской суперсерии, в котором в субботу в Москве встретятся россиянин Мурат Гассиев и Александр Усик.
«ГАССИЕВ — ДВУРУКИЙ: У НЕГО ЛЕВЫЙ ХУК И ПРАВЫЙ ПРЯМОЙ»
— Как относитесь к идее турнира?
— Идея отличная, да еще финальный бой пройдет в Москве. И оба соперника очень достойные.
— Коллеги даже позволили себе сравнить эту суперсерию с чемпионатом мира по футболу. Согласны?
— Вполне. Организаторам удалось собрать всех сильнейших боксеров мира в весе до 91 кг. Так что по уровню участников с футбольным чемпионатом вполне можно сравнить.
— Все лучшие участвуют, или
— Ну да, Дениса нет. Остальные все лучшие на сегодня боксеры дрались. Но все же Мурат Гассиев и Александр Усик выделяются среди них и совершенно заслуженно встретятся в финале.
— Гассиев считается «ударником». Какие еще у него козыри?
— Он обычно начинает более спокойно, а расходится после
— Почему?
— На таком уровне на каждый раунд вырабатывается своя тактика. У Мурата она часто такая, но, возможно, на этот бой его команда выберет другую тактику.
— Что скажете про его удар?
— Мурат двурукий: у него левый хук очень хороший и правый прямой. Много наносит одиночных ударов, а затем взрывается серией — по
— Как охарактеризуете Усика?
— Технарь. Многое будет зависеть от его физподготовки. Сможет ли он все 12 раундов активно маневрировать.
— Вы тоже были техничным боксером. Какую тактику избрали бы на месте Усика?
— Много бы передвигался, насколько это возможно. Когда соперник шел на сближение, старался бы его держать, наваливаться. Усик ведь выше ростом, он может наваливаться. Как это делал Кличко в бою с Поветкиным.
«НЕ УДАЛОСЬ СЫГРАТЬ НА “УЭМБЛИ”, ХОТЯ БЫ МОЖНО ПОДРАТЬСЯ ТАМ»
— Кто фаворит?
— Не могу
— На кону четыре пояса, плюс огромный денежный приз в размере 10 млн долларов. Не возникает мысли: эх, скинуть бы мне сейчас десяток годков?
— Не возникает, в нашем возрасте надо почаще заглядывать паспорт, — смеется Александр. — Я всегда говорю: для улицы мы готовы, но для ринга уже нет. Время не вернешь, что о нем теперь жалеть…
— Усик не испугался приехать в Москву, учитывая нынешние отношения России и Украины.
— Он совершенно здравый парень, все понимает.
— Могут быть всевозможные выкрики с трибун в его адрес. Это может повлиять на ход боя, или боксер ничего не слышит?
— Всякое может быть, люди разные. Боксер такого уровня слышит все звуки, которые доносятся до ринга, но выбирает из этих звуков только голос своего тренера.
— Поветкин с Джошуа будут драться в Лондоне на «Уэмбли».
— Очень хорошо, что такой бой удалось организовать да еще на таком стадионе. Если не удалось сыграть на «Уэмбли», хотя бы удастся подраться там, — смеется Александр.
— Как оцениваете шансы Поветкина?
— Уверен, что Саша готовится самым серьезным образом, ведь он там будет представлять Россию. А насчет шансов — конечно, есть!