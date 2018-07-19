WBSS заявила о недопущении провокаций на бое Гассиев — Усик в Москве

«Мы как компания-организатор Comosa имеем контракт с обоими боксерами, — сказал Зауэрленд. — Это все регламентирует. Думаю, что возможный вопрос отказа от боя обсуждался где-то на форумах, но не всерьез. У нас будет бой двух сильнейших боксеров, и политики здесь нет».
Бой Гассиев — Усик запланирован на 21 июля в московском спорткомплексе «Олимпийский». На кону будут стоять чемпионские титулы в весовой категории до 90,71 кг по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).