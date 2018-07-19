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15:40 (мск), источник: ТАСС

WBSS заявила о недопущении провокаций на бое Гассиев — Усик в Москве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Всемирная боксерская суперсерия (WBSS) заявила о недопущении политических провокаций во время финального боя WBSS между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком. Об этом на пресс-конференции заявил сопромоутер мероприятия Калле Зауэрленд.

«Мы как компания-организатор Comosa имеем контракт с обоими боксерами, — сказал Зауэрленд. — Это все регламентирует. Думаю, что возможный вопрос отказа от боя обсуждался где-то на форумах, но не всерьез. У нас будет бой двух сильнейших боксеров, и политики здесь нет».

Бой Гассиев — Усик запланирован на 21 июля в московском спорткомплексе «Олимпийский». На кону будут стоять чемпионские титулы в весовой категории до 90,71 кг по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

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