WBSS заявила о недопущении провокаций на бое Гассиев — Усик в Москве

«Мы как компания-организатор Comosa имеем контракт с обоими боксерами, — сказал Зауэрленд. — Это все регламентирует. Думаю, что возможный вопрос отказа от боя обсуждался где-то на форумах, но не всерьез. У нас будет бой двух сильнейших боксеров, и политики здесь нет».