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19 июля, источник: Vesti.kz

Геннадий Головкин выразил соболезнования в связи с гибелью Дениса Тена

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанский боксер Геннадий Головкин высказался о гибели фигуриста Дениса Тена, передает корреспондент Vesti.kz.

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен скончался сегодня, 19 июля, в больнице Алматы в возрасте 25 лет. До этого на него напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Затем Тен был доставлен в больницу с ножевым ранением.

Врачи боролись за жизнь Тена, но спасти его не удалось. С момента поступления его состояние оценивалось как крайне тяжелое — он потерял более трех литров крови. В больнице рассказали, почему не удалось спасти фигуриста.

Полиция Алматы по факту смерти Тена возбудила уголовное дело по статье «Убийство» и предложила вознаграждение за любую информацию о подозреваемых.

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Ранее свои соболезнования по факту смерти Тена выразили президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, министр спорта и культуры РК Арыстанбек Мухамедиулы, аким Алматы Бауыржан Байбек, тренер сборной Казахстана по фигурному катанию Карина Узурова, многократный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин, Международный олимпийский комитет (МОК), вице-премьер РФ Виталий Мутко, тренер Татьяна Тарасова, его бывший тренер Елена Буянова, хореограф Илья Авербух, олимпийский чемпион Алексей Ягудин, который жестко высказался об убийцах, и другие.

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