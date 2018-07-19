Геннадий Головкин выразил соболезнования в связи с гибелью Дениса Тена
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанский боксер Геннадий Головкин высказался о гибели фигуриста Дениса Тена, передает корреспондент Vesti.kz.
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO казахстанский боксер Геннадий Головкин высказался о гибели фигуриста Дениса Тена, передает корреспондент Vesti.kz.
Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен скончался сегодня, 19 июля, в больнице Алматы в возрасте 25 лет. До этого на него напали автоворы, застигнутые им на месте преступления. Инцидент произошел около 15 часов на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Затем Тен был доставлен в больницу с ножевым ранением.
Врачи боролись за жизнь Тена, но спасти его не удалось. С момента поступления его состояние оценивалось как крайне тяжелое — он потерял более трех литров крови. В больнице рассказали, почему не удалось спасти фигуриста.
Полиция Алматы по факту смерти Тена возбудила уголовное дело по статье «Убийство» и предложила вознаграждение за любую информацию о подозреваемых.
Ранее свои соболезнования по факту смерти Тена выразили президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, министр спорта и культуры РК Арыстанбек Мухамедиулы, аким Алматы Бауыржан Байбек, тренер сборной Казахстана по фигурному катанию Карина Узурова, многократный чемпион мира по тяжелой атлетике Илья Ильин, Международный олимпийский комитет (МОК),